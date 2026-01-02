Fältsäljare sökes - omgående start!
2026-01-02
Är du redo för ett nytt kapitel inom försäljning och vill ha möjligheten att kombinera en trygg garantilön med möjligheten till provision? Vi söker nu engagerade säljare till vårt växande team!
Om Tjänsten
I rollen som säljare kommer du att representera företaget i mötet med kunder på fältet. Du arbetar aktivt för att erbjuda skräddarsydda lösningar utifrån varje kunds specifika behov och önskemål. Du blir en del av en driven organisation med fokus på långsiktiga kundrelationer och hållbara affärer.
Vi Söker Dig Som
Är social och älskar att möta nya människor för att bygga starka relationer.
Är målmedveten och starkt fokuserad på resultat.
Har förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Har goda kommunikationsfärdigheter och talar flytande svenska.
Motiveras av personlig utveckling och att öka din inkomst.
Vad Vi Erbjuder
Arbetstider förlagda kl. 12:00-20:00.
En attraktiv lönemodell med garantilön och möjlighet till hög provision utan tak.
En varm och stöttande företagskultur med tydlig teamanda.
Goda möjligheter till professionell och personlig utveckling.
Omfattande utbildningsprogram inom försäljning och kundbemötande med fokus på coaching och personlig utveckling.
Arbete på heltid.
Ansök nu och ta chansen att utvecklas i en spännande karriär som utesäljare hos oss!
