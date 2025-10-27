Fältsäljare På Haugen-Gruppen
2025-10-27
VI SÖKER FÄLTSÄLJARE
VI ÖKAR VÅR SÄLJKÅR MED 30% DÅ VI FÅR IN NYA UPPDRAG!
Haugen-Gruppens vision är att bli Sveriges bästa distributör. Samarbetet sker med starka varumärken och attraktiva produkter för morgondagens kunder och konsumenter. Då vi har flera nya uppdrag i portföljen behöver vi nu växa. Haugen-Gruppen finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
I vår portfölj finns varumärken som Twinings te, Green Giant, Old El Paso, Caj P, Doritos, Lays, Blue Dragon, Patak's, Green Choice, Lucullus Sambal Oelek, Sweet Baby Rays, Breton, Linkosuo, Maryland Cookies, Ocean Spray, Törsleffs, Konfekta, Swizzels, Grahns, Amos, Cote dÓr, Wella mfl.
Om rollen som Fältsäljare:
Huvuduppgiften i denna roll är att vara vår ambassadör och med stort engagemang i butik driva samt utveckla försäljningen av våra produkter. Detta med syfte att optimera butikens lönsamhet samt stärka Haugen-Gruppens position på marknaden. För att lyckas i rollen behöver man vara driven, konsultativ, ansvarsfull och strukturerad. Denna roll kommer att fokusera på ett urval av vårt sortiment.
• Presentera och sälja in kampanjer och nyheter.
• Du kommer arbeta med både försäljning och visst plock i butik.
• Att öka butikernas försäljning genom att aktivt skapa kampanjer och samexponeringar.
• Att säkerställa att vi har rätt sortiment inne på varje kedja/butik, samt att utöka detta sortiment så långt det går.
• Att skapa och upprätthålla goda relationer med våra kunder.
• Att besöka alla kunder som ingår i ditt distrikt.
• Att skapa en positiv anda och förmedla denna till kollegor och butiker även när det känns tungt och struligt.
Säljdistrikt:
Falun/Borlänge-området
Vi erbjuder dig:
• Ett stimulerande och utvecklande arbete i ett växande bolag
• Engagerade och härliga kollegor med gemensamt fokus
• Ett arbete med starka varumärken som många kan relatera till
• Ett arbete där du kommer ha möjlighet att göra skillnad
Vi söker dig som:
• Är driven, målfokuserad och arbetar självständigt
• Kan bygga och utveckla starka kundrelationer
• Kunna ta eget ansvar och vara självgående.
• Arbetar med god struktur och planeringsförmåga
• Har en bra kunskap kring marknaden för Dagligvaruhandeln
• Har ekonomisk förståelse och en viss analytisk förmåga
• Är lösningsorienterad

Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning
• Gärna ha ett par års arbetserfarenhet med försäljning inom DVH
• God PC-vana samt goda kunskaper i Office, framför allt Excel och Power Point
• Har du erfarenhet från Genero eller KeySale är detta meriterande.
• Har körkort
Ansökan och kontaktperson
RG Marknadspartner ansvarar för rekryteringen till den här tjänsten. Rekryteringsprocessen sker löpande så vänta inte till sista ansökningsdag med att skicka in din ansökan. Har du frågor gällande tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Mikael Lindgren:
E-Post: mikael.lindgren@rgmp.se
Tfn: 070-185 11 75

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rg Marknadspartner AB
Försäljningschef
Mikael Lindgren
mikael.lindgren@rgmp.se
070-185 11 75
