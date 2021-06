Fältsäljare med media erfarenhet! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-29Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Kunden arbetar enbart med B2B och hjälper kunderna att marknadsföra sina företag och dess produkter via olika typer av annonsering. Det kan vara både digitalt och print. Produkten annonsering är en mycket effektiv lösning för företag för att nå ut med sina budskap och på så sätt öka sin försäljning. De befinner sig i fina lokaler i centrala Stockholm och är ett sammansvetsat bolag som värderar sina anställda.Vi söker dig som:Siktar mot toppen med positivitetLämnar ingen bakom, laget före jagetTrivs med att arbeta i högt tempoTycker om att ha mycket ansvarHar minst 1-2 års erfarenhet av försäljningVinnarskalle med ödmjukhetGod kommunikationsförmågaVidare har du en dos av kreativitet och vill alltid framåt. Du ser inte hinder, du ser möjligheter och faller inte tillbaka om motgångar sker.Som fältsäljare får du ett fartfyllt, roligt och erfarenhetsrikt jobb! Ansvarstagande, självständig och positiv. Är det egenskaper som stämmer in på dig och din personlighet? Varmt välkommen med din ansökan som fältsäljare!Som fältsäljare jobbar du med ett stort ansvar, du förväntas ha god kundkontakt genom att besöka de och erbjuda enbart det bästa möjliga. På så sätt bygger du upp din portfölj med många långsiktiga kundrelationer. Du arbetar med ett team i ryggen, som finns där för att bolla frågor eller funderingar, men det innebär även en stor del eget ansvar. Du jobbar mot en satt budget, som du förväntas nå och i bästa fall toppa- så vinnarskalle behövs. Du kommer att hjälpa kunden med att öka sin närvaro via olika plattformar, det gäller annonsering av olika slag, främst digitalt.Ditt arbetssätt får gärna präglas av struktur, positivitet och en laganda. Med goda erfarenheter från försäljning ser du alltid till kundens bästa och levererar med fantastisk kvalitet. I rollen som fältsäljare är tempot ständigt högt, kreativt och målinriktat.2021-06-29I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-13Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5835096