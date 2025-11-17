Fältsäljare inom dagligvaru- och servicehandeln
2025-11-17
Bli en del av Quna AB - Vi söker passionerade B2B-säljare!
Quna AB, ett växande företag inom dryckesindustrin, söker engagerade och resultatinriktade B2B-säljare för att förstärka vårt team! Vi säljer både vår populära kombucha och vår nya te-baserade energidryck. Vi är ett litet, dedikerat gäng som arbetar nära varandra för att skapa något stort, och vi befinner oss mitt i en expansionsfas. Vill du vara med och forma Qunas framtid?
Om jobbet:
Arbetssätt: I den här rollen kommer du att arbeta med B2B-försäljning och aktivt bygga relationer med företag. En stor del av din tid kommer att ägnas åt att sälja till matbutiker, men även till restauranger, caféer, kiosker, gym och andra verksamheter. Som en del av vårt säljteam arbetar du mot tydliga mål på daglig, veckovis och månadsbasis för att driva försäljningen framåt och skapa långsiktiga kundrelationer.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Presentera Qunas produkter för nya och befintliga kunder
Eget ansvar över ditt egna distrikt och kunder
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer
Upprätthålla kontinuerlig kontakt med våra företagskunder för att säkerställa en hög kundnöjdhet
För att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas erbjuder vi utbildning och kontinuerligt stöd från teamet!
Lön: Vi erbjuder en provisionsbaserad lön med attraktiva bonusar för varje ny butik du etablerar som kund. På sikt finns det möjlighet till en hybridlösning som kombinerar en fast grundlön med provision. Dessutom erbjuder vi skattefri milersättning för dig som använder egen bil i tjänsten.
Vi söker dig som:
Har en passion för försäljning och kundkontakt
Är målmedveten och motiveras av att uppnå resultat
Har en positiv attityd och kan anpassa dig till olika försäljningssituationer
Behärskar svenska flytande i både tal och skrift
Har gymnasieutbildning
B-körkort
Ha tillgång till egen bil
Vilka är vi?
Quna är ett innovativt mikrobryggeri i Mölnlycke som från början enbart producerade hälsodrycken kombucha. Nu satsar vi stenhårt på vår energidryck och vill expandera! Bara i Västra Götaland har vi sålt till över 300 företag och 10 000 privatpersoner - och nu siktar vi på dagligvaruhandeln i hela Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quna AB
(org.nr 559013-3046) Kontakt
Försäljningschef
Erik Ullman ullman@quna.nu 0313376868 Jobbnummer
9607227