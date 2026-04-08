Fältsäljare i Göteborg med omnejd sökes!
2026-04-08
Är du redo för ett jobb mot en inkomst som speglar din faktiska prestation?
På Walk Up Sales bygger vi framtidens säljorganisation. Vi är experter på fältsälj och tror stenhårt på att de som jobbar hårdast också ska tjäna mest. Nu expanderar vi i Göteborg och söker dig som vill bygga en karriär inom försäljning
Varför välja Walk Up Sales?
En trygg start: Du börjar med en månads garantiersättning. Det ger dig arbetsro att lära dig vårt koncept och slipa din teknik innan du växlar upp.
Inget lönetak: Efter garantimånaden arbetar du på ren provision. Här finns ingen övre gräns - din hunger och din aktivitet avgör siffrorna på kontot.
Karriär på riktigt: Vi växer organiskt och älskar att befordra inifrån. Visar du framfötterna? Då väntar ledarroller och nya ansvarsområden snabbare än du tror.
Proffsig coachning: Vi lämnar dig aldrig ensam. Du får betald utbildning och daglig coaching för att du ska bli den absolut bästa versionen av dig själv som säljare.
Vinnarkultur: Vi tävlar, vi coachar och vi firar. Hos oss är lagandan lika viktig som de individuella resultaten.
Rollen: Din väg till framgång
Som fältsäljare i Göteborgsområdet är du vårt ansikte utåt. Du besöker fastighetsägare i deras hemmiljö för att presentera våra tekniska tjänster inom ventilation och fastighetsservice. Din uppgift är att genom professionell kommunikation väcka intresse och boka in möten för våra tekniker.
Arbetstider (perfekt för dig som gillar sovmorgon):
Måndag - Torsdag: 13:00 - 21:00
Fredag: 12:00 - 20:00
Vem letar vi efter?
Vi bryr oss mindre om ditt CV och mer om din personlighet, därför kräver vi inte att du skickar med ett CV i din ansökan. Vi letar efter dig som ser ett "nej" som startskottet på en affär.
Du är orädd och social: Du älskar att möta nya människor och ser varje dörr som en ny möjlighet.
Du är målstyrd: Du tävlar gärna mot dig själv och dina kollegor för att nå nya milstolpar och bonusar.
Du är professionell: Du behärskar det svenska språket obehindrat i både tal och skrift.
Är du vår nästa stjärna i Göteborg?
Vi rekryterar löpande och platserna fylls snabbt. Om du är trött på att sitta still och vill börja tjäna pengar baserat på din egen insats - skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Walkup Sales AB
