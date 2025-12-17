Fältsäljare för Telenor - Fast lön + Provision!
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Innovative Sales TM AB i Stockholm
, Södertälje
, Nynäshamn
, Norrtälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du redo för ett jobb där ingen dag är den andra lik? Innovative söker nu flera engagerade och målinriktade säljare till våra spännande uppdrag.
Hos oss arbetar du med försäljning genom personliga möten, representerar stora och välkända varumärken och utvecklas i ett sammansvetsat team där samarbete, driv och utveckling står i fokus.
Vi erbjuder dig:
Fullständig säljutbildning vid start - du får en stabil grund inom försäljning och personlig utveckling genom erfarna coacher och ledare.
Fast lön + provision utan tak - du får tryggheten i en grundlön och behåller all provision du tjänar. (Snittlön ca 40 000 kr/månad)
Tydliga utvecklingsmöjligheter - alla börjar som säljare och kan växa internt, exempelvis till teamleader via internrekrytering.
Företagsresor
En positiv arbetsmiljö och stark teamkänsla - regelbundna aktiviteter, tävlingar, AW's och kvartalsfester.
Möjlighet till förmånsbil
Möjlighet att arbeta med Sveriges största varumärken, bland annat Telenor.
Tävlingar med attraktiva vinster såsom prylar, utlandsresor och körkortspaket.
Om rollen Som fältsäljare besöker du kunder i deras hemmiljö och erbjuder produkter och tjänster anpassade efter deras behov. Du kommer främst att arbeta i din hemstad, men cirka två gånger per kvartal får du även möjlighet att arbeta i andra större städer runt om i Sverige. Du arbetar både självständigt och tillsammans med ditt team, där ni gemensamt driver resultat och bygger långsiktiga kundrelationer.
Arbetstider Måndag-torsdag kl. 12:00-21:00 samt fredagar kl. 12:00-20:00 (inga tidiga morgnar).
Kontakt Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post: Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss:
200+ engagerade medarbetare
Samarbeten med välkända och etablerade varumärken
Specialistkompetens inom fält-, event- och telefonförsäljning
Läs mer om oss: https://www.innovativesales.se/ https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv https://www.tiktok.com/@innovativesales Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://www.innovativesales.se/ Arbetsplats
Innovative Sales Kontakt
Rekrytering hr@innovativesales.se Jobbnummer
9650908