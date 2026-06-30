Fältsäljare DVH - Pierre Robert Södra Sverige
SRB Retail House Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-06-30
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Vill du vara med och utveckla ett starkt nordiskt varumärke?
Pierre Robert är ett etablerat nordiskt varumärke som utvecklar underkläder och basplagg för kvinnor, män och barn med fokus på kvalitet, komfort och skandinavisk design. Nu söker vi en driven fältsäljare som vill vara med och stärka vår närvaro inom dagligvaruhandeln i Södra Sverige. Vi söker dig som vill vara med och utveckla Pierre Roberts fortsatta satsning i Sverige. Här får du en nyckelroll i att bygga relationer, skapa nya affärer och utveckla försäljningen i ditt distrikt.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Som fältsäljare på Pierre Robert ansvarar du för ditt distrikt där du utvecklar försäljningen och bygger långsiktiga relationer med butiker inom dagligvaruhandeln. Rollen innebär stor frihet under eget ansvar och passar dig som trivs med ett högt tempo, många kundkontakter och ett stort eget ansvar.
Du presenterar och säljer in vårt koncept - våra produkter och vår service i nya butiker samt breddar vår närvaro och vårt sortiment i befintliga butiker för att främja tillväxt och lönsamhet. Du säkerställer att butikerna har en attraktiv och säljande avdelning med rätt sortiment och i dialog med merchandisers på ditt distrikt säkerställer du servicegraden, att nyheter och eventuella kampanjer finns representerade i hyllan och i övriga exponeringar i butik.
Vi erbjuder
Ett spännande och fritt arbete med många kontaktytor. Du kommer till företaget med den mindre organisationen, stora varumärket och det entreprenöriella ledarskapet, de korta beslutsvägarna och den familjära stämningen. Det är en utvecklande och spännande tid för Pierre Robert och din insats som fältsäljare är otroligt viktig nu när vi befinner oss i vad som närmast kan jämföras med en "nystart". Du ges möjligheten att utveckla en del befintliga kunder, men främst kommer uppdraget att handla om nykundsbearbetning - att etablera och utveckla nya kunder, relationer och affärer på ditt distrikt.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker framför allt dig som har erfarenhet från rollen som fältsäljare inom dagligvaruhandeln, och har du även jobbat med konceptförsäljning är det meriterande. Dina personliga egenskaper är avgörande för att lyckas och trivas i rollen som säljare hos oss och för att trivas tror vi att du är/har:
Stark egen drivkraft
Resultatorienterad
God samarbetsförmåga
Strukturerad och självgående
Analytisk
Förtroendeingivande och pålitlig
Anställningen
Tjänsten är en visstidsanställning till och med december 2026, med stor möjlighet till förlängning. Första månaden är på 60 % för att sedan övergå i 100 %. Start augusti 2026. Under anställningen är du anställd av SRB Retail House och därigenom uthyrd till Pierre Robert.
Din bostadsort är med fördel Malmö/Helsingborg med omnejd. Distriktet är förhållandevis stort och övernattning kan förekomma vid besök på olika orter i ditt distrikt samt vid säljkonferenser.
Körkort är ett krav och vi ser gärna att du har egen bil att använda i tjänsten mot ersättning.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om SRB Retail House
Vi på SRB Retail House hjälper dig att vinna slaget i butik. Vi har 30 års erfarenhet av att stödja varumärken och handel att nå sina shoppers där köpbeslutet fattas. Hos oss får du en partner med djup insikt om betydelsen av relationen mellan varumärket och handeln. Du får en partner som förstår nyanserna mellan en shopper och en konsument och vad som driver försäljning både in och ut ur butik.
Vi har lång erfarenhet av att jobba med både riktade insatser i utvalda butiker till omfattande upplägg för hela den svenska och nordiska marknaden. Med oss som leverantör får du lösningar som enkelt kan skalas upp och ner och anpassas för olika marknader och butiksformat. 2023 gick Retail House och SRB Gruppen samman, vilket placerar oss som en av Sveriges största byråer inom trade- och Shopper Marketing i Norden.
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SRB Retail House Aktiebolag
(org.nr 556608-7382) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SRB Retail House Jobbnummer
9985373