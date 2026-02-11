Fältsäljare Digital marknadsföring (Stockholm)
2026-02-11
Vill du arbeta med försäljning ute på fältet i en växande framtidsbransch?
VR Media International AB är en Google Trusted-certifierad byrå som hjälper företag att växa genom effektiva digitala marknadsföringstjänster. Nu söker vi en driven fältsäljare till Stockholm som vill vara med och skapa nya affärer och bygga långsiktiga kundrelationer.
Om rollen
Som fältsäljare ansvarar du för att aktivt bearbeta företag i Stockholm med omnejd. Du arbetar med:
Uppsökande försäljning och nykundsbearbetning
Personliga kundmöten ute hos företag
Behovsanalys och presentation av våra digitala tjänster
Offertarbete och affärsavslut
Relationsbyggande för långsiktiga samarbeten
Du planerar din arbetsdag självständigt och arbetar strukturerat mot tydliga mål.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig fast & hög rörlig ersättning
Frihet under ansvar
Tydlig introduktion och säljutbildning
Professionell utveckling inom digital marknadsföring
Extra semesterdagar
Företagsevent och ett engagerat team
Stark och efterfrågad tjänsteportfölj
Hos oss representerar du tjänster som ligger rätt i tiden och är efterfrågade av företag i alla branscher.
Vi söker dig som
Är social, målmedveten och har stark drivkraft
Trivs med uppsökande försäljning och personliga möten
Har erfarenhet av försäljning (meriterande men inget krav)
Talar och skriver svenska obehindrat
Är resultatorienterad och ansvarstagande
Vem passar hos oss?
Du är självgående, energisk och motiveras av att påverka din egen inkomst. Du trivs med att arbeta ute på fältet och bygga relationer ansikte mot ansikte.
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och arbeta i ett expansivt bolag?
Skicka in din ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: rekrytering@vrmedia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Media International AB
(org.nr 559360-7772), https://www.vrmedia.se/
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9737763