Fältsäljare Borås - Tjäna 40.000kr/mån!
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Borås Visa alla säljarjobb i Borås
2025-08-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Innovative Sales TM AB i Borås
, Alingsås
, Göteborg
, Trollhättan
, Jönköping
eller i hela Sverige
Jobba med oss på Innovative!
Som säljare hos oss behöver du inga tidigare erfarenheter då vi utbildar dig både inom säljteknik och produktkunskap. Du kommer få alla verktyg och hjälpmedel du kan tänkas behöva för att bli en riktigt grym säljare!
Som resande fältsäljare kommer du besöka kunder via personliga möten. Du kommer vara ansiktet utåt för Telenor. En av Sveriges största leverantörer inom telekombranschen! Du kommer med hjälp av Telenors tjänster och produkter erbjuda en lösning utefter kundens individuella behov.
Utöver att omges av ett härligt team erbjuder vi även,
Garantibonus - För att du ska ha något att luta dig tillbaka mot under din utbildning!
Generösa provisionsmodeller och bonusar!
Möjligheter till att växa inom bolaget - Skapa en karriär internt inom bolaget!
Tillgång till Gym på Stockholmskontoret
Tävlingar där du kan vinna allt från presentkort, middagar, prylar och körkortspaket!
Resetävlingar - Varje KVARTAL!
Endast heltid - Månad-Fredag 12:00-21:00 (Fredagar 20:00 därefter AW)
Resande tjänst - Upptäck Sverige tillsammans med ditt team!
Aktieskola och andra vidare utbildningar
Kvartalsavstämningar - Prisutdelning, är du vår nästa "Kvartalets Rookie?"
Kort om oss
Vi består idag av 180 glada medarbetare
Samarbeten med Telia, Telenor och Halebop
Specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning
Är du redo att starta igång din karriär? Skicka in din ansökan så bokar vi in en intervju! https://www.innovativesales.se/https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://www.innovativesales.se/ Arbetsplats
Innovative Sales Kontakt
Emma Andersson emma.a@innovativesales.se Jobbnummer
9455345