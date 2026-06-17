Fältsäljare
Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-17
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Trivs du i mötet med människor och känner dig bekväm med att ta kontakt, skapa förtroende och driva affärer framåt? Nu söker vi en fältsäljare till ett bolag inom återvinning och miljötjänster i Stockholm. Uppdraget passar dig som är trygg, självgående och motiveras av att arbeta i en vardag där det händer mycket.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som initialt varar i 1 månad. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos kundföretaget. Om företaget
Företaget verkar inom återvinning och miljötjänster. Verksamheten fyller en viktig funktion i kedjan mellan restaurangbranschen och hållbara återvinningslösningar, där bekvämlighet för kunden och ett lösningsorienterat arbetssätt är centralt. Rollen är praktisk och utåtriktad, med stort fokus på eget ansvar och direkt kundkontakt.Dina arbetsuppgifter
Som fältsäljare arbetar du ute på fältet i Stockholm med fokus på restaurangbranschen. Du ansvarar för att återaktivera tidigare kunder och etablera nya samarbeten genom personliga besök. Arbetet innebär att du tar första kontakten, presenterar erbjudandet och driver affären hela vägen till signerat avtal. Du kommer att ha ett tydligt säljuppdrag från start och får en introduktion som ger dig rätt förutsättningar att snabbt komma in i arbetet. En viktig del av rollen är därför att kunna läsa situationer, tänka snabbt och hålla fokus även när det är svårt att nå fram till rätt person på plats.
Exempel på arbetsuppgifter:
Besöka restauranger i Stockholm och presentera företagets tjänst
Återaktivera tidigare kunder och teckna nya avtal
Bygga relationer med restaurangägare och personal
Planera och genomföra kundbesök inom tilldelat område
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Du är trygg i att ta kontakt med nya människor och arbetar självständigt i din vardag. Du tar ansvar för ditt område och driver ditt arbete framåt även när vägen till affär kräver uthållighet.Kvalifikationer
Svenska och engelska i tal
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Bekväm med uppsökande kontakt och kundmöten
Trivs i en rörlig roll ute på fält
Meriterande
Erfarenhet från restaurangbranschen
Erfarenhet av försäljning, service eller kundkontakt
Övrig information
Start: 1a juli Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7931747-2058620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9969020