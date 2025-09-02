Fältsäljare
Under våra 21 år i branschen har Citysälj skapat långsiktiga relationer med några av Sveriges största medieförlag och organisationer. Vi har idag kontor i Borås och Västerås där vi framgångsrikt driver både in- och utgående försäljning. En av våra avdelningar arbetar även med ett av landets mest välkända lotterier vars hela överskott går till över 60 olika välgörenhetsorganisationer.
Citysälj befinner sig i en spännande expansiv fas och söker nu drivna, utåtriktade medarbetare till ett nystartat team av fältsäljare! Som fältsäljare är du ansiktet utåt för vår uppdragsgivare och jobbar dagligen med försäljning face2face.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som fältsäljare hos oss kommer du att arbeta med försäljning direkt till privatpersoner. Du utgår från Citysäljs lokaler men kommer genomföra arbetet utanför matbutiker, i varuhus och andra kundnära miljöer. Ditt uppdrag är att aktivt ta kontakt med människor, presentera vår uppdragsgivares produkt på ett engagerande sätt och se till att kunden får en positiv upplevelse. Du har en garanterad månadslön som ger trygghet, men också en möjlighet att påverka din lön med obegränsad provision.Dina arbetsuppgifter
Aktivt sälja och marknadsföra den produkt vi representerar
Arbeta på olika platser såsom utanför butiker och köpcentrum
Bidra med energi och stämning i teamet
Arbeta mot tydliga och utvecklande mål
Vem är du?
Vi söker dig som är utåtriktad och förtroendeingivande. Du är inte rädd för att ta första steget i ett samtal, och du ser varje möte som en möjlighet. Tidigare säljerfarenhet är meriterande men inget krav - det viktigaste är din inställning och vilja att utvecklas!
Vi tror du:
Har hög social kompetens och trivs med att arbeta i team
Har god kommunikativ förmåga
Trivs med att jobba i ett högt tempo och har en vilja att utvecklas
Talar flytande svenska
Vi erbjuder:
Ett härligt team med god sammanhållning
Säljutbildning och löpande coachning
Chansen att arbeta med några av Sveriges mest kända och omtyckta varumärken
Stor möjlighet att påverka din egen lön men också trygghet
Karriärmöjligheter inom företaget
Citysäljs lokaler ligger i centrala Borås. Rollen innebär varierande arbetstider där kvälls och helgarbete förekommer.
Är du intresserad eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Cecilia Olausson på 0707 49 07 96 eller cecilia.olausson@citysalj.se
.
Vi rekryterar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
