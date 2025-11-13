Fältsäljare - Snittlön 40.000kr
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Innovative Sales TM AB i Stockholm
, Södertälje
, Nynäshamn
, Norrtälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker nu resande säljare i uppdrag av Telenor!
Som resande säljare kommer du med hjälp av Telenors utbud erbjuda tjänster och produkter utifrån kundens behov. Du kommer tillsammans med ditt team besöka kunder i deras hemmamiljö, detta inkluderar därav resor som sker veckovis.
Utöver att omges av ett härligt team erbjuder vi även,
Garantilön 15.000 kr varje månad
Generösa provisionsmodeller och bonusar!
Möjligheter till att växa inom bolaget
Tävlingar där du kan vinna allt från prylar, utlandsresor eller körkortspaket!
Mängder av aktiviteter vid resor
Arbetstider: Måndag - Fredag, kl 12.00 - 21.00 (Inga tidiga morgnar!)
Omfattning: Endast heltidstjänst
Kort om oss
Vi består idag av 200+ glada medarbetare
Samarbeten med Telia, Telenor och Halebop
Specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning
Vi utbildar dig! Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom sälj då vi startar samtliga anställningar med en utbildning inom säljteknik och produktkunskap.
Är du redo att starta igång din karriär? Skicka in din ansökan så bokar vi in en intervju!
Vid frågor kontakta: Emma.a@innovativesales.se https://www.innovativesales.se/https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://www.innovativesales.se/ Arbetsplats
Innovative Sales Kontakt
Emma Andersson emma.a@innovativesales.se Jobbnummer
9603552