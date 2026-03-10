Fältsäljare - hållbara lösningar för rent vatten
Professionals Nord Eskilstuna AB / Säljarjobb / Eskilstuna
2026-03-10
Fältsäljare till JMS Vattenrening - med fokus på direktavslut hos kund
Vill du ha en roll där du får göra skillnad för både människor och miljö - samtidigt som du tjänar bra på att vara vass i avslutet? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
JMS Vattenrening söker en självständig och resultatinriktad fältsäljare till vårt team. Ditt fokus ligger på att besöka kunder i deras hem, genomföra analyser av vattenprover och göra affär direkt på plats. Vi erbjuder ett starkt varumärke, ett bevisat fungerande försäljningskoncept - och för dig som kan stänga affärer, en mycket god inkomstmöjlighet.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos JMS. Deras är därav att alla frågor kring tjänsten går till linn.ostin@pn.se
Du erbjuds:
En roll med stor frihet under ansvar - du styr din egen kalender
Möjligheten att påverka både din lön och din personliga utveckling
En nyckelroll i en växande verksamhet med stark efterfrågan
Introduktion, utbildning och stöd - men också fullt förtroende att presteraDina arbetsuppgifter
Arbeta med uppsökande försäljning av vattenreningslösningar till privatpersoner
Genomföra kundbesök och demonstrera hur vattenkvaliteten kan förbättras
Identifiera behov, föreslå lösningar - och säkra affären vid mötet
Följa upp leads, göra affärer direkt hemma hos kund och arbeta i ditt distrikt
Ansvara för din försäljningsbudget och bidra till att utveckla din region
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av direktförsäljning, gärna i hemmet eller fält
Har B-körkort och kan arbeta på resande fot i regionen
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Har god datorvana (Office-paketet) och gärna tekniskt intresse
Vi tror att du är:
Resultatinriktad och affärsdriven - du älskar att stänga affären
Trygg och förtroendeingivande - du får kunden att känna sig sedd och förstådd
Pedagogisk och lösningsorienterad - du kan förklara tekniska lösningar på ett enkelt sätt
Strukturerad och självgående - du planerar och prioriterar din tid effektivt
Flexibel - du kan anpassa dig efter kundens behov och situation
Kort sagt:
Detta är en roll för dig som vill se resultat direkt, gillar att driva din egen vardag och brinner för att hjälpa människor till bättre vatten. Här får du arbeta med en produkt som gör verklig skillnad och samtidigt bygga din egen framgång.
START: OmgåendeOMFATTNING: Heltid
PLACERING: Södermanland
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: linn.ostin@pn.se
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Eskilstuna AB
(org.nr 559345-6899) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JMS Vattenrening Kontakt
Linn Östin linn.ostin@pn.se Jobbnummer
9789133