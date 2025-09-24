Fältsäljare - garantilön + provision.
Devi Recruit AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2025-09-24
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devi Recruit AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Köping
, Arboga
eller i hela Sverige
Arbetsbeskrivning: I din roll som fältsäljare på Devi kommer du att representera några av Sveriges största varumärken inom telekombranschen i Sverige. Du kommer att genomföra personliga möten i en resande tjänst (fältförsäljning) där du skapar och genererar kvalitativa helhetslösningar åt våra kunder face2face.
Du kommer tillhöra ett familjärt, fokuserat och drivet team som älskar att utvecklas och växa. För att du ska komma in i arbetet på bästa sätt har vi en process som inkluderar utbildning, coaching och olika målsättningar. Vi och vår kund värnar om personalen och prioriterar välmående, arbetsglädje och internrekrytering.
Du utgår ifrån din hemstad men kommer att arbeta omfattande runtom i Sverige.
Devi erbjuder dig:
En attraktiv lönemodell utan tak, med garantilön + höga provisioner
Kontor i centrala Stockholm
Sköna arbetstider förlagda kl. 12.00-21:00 mån-fre
Roliga och motiverande tävlingar
Stora utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbt växande företag
En gedigen utbildning inom försäljning, kundbemötande och personlig utveckling.
En familjär företagskultur med stark teamkänsla.
En inspirerande, varierad och tävlingsinriktad arbetsmiljö.
Devi söker dig som:
Har fyllt 18 år.
Har goda kommunikativa egenskaper.
Är flexibel och kan arbeta på resande fot.
Gillar att arbeta mot tydligt uppsatta mål.
Är bekväm med att kontakta nya människor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devi Recruit AB
(org.nr 556916-6662), http://devigroup.se Arbetsplats
Devi Kontakt
Avin avin@devigroup.se 0723371277 Jobbnummer
9523775