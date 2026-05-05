Fältpersonal naturvård, 2 tidsbegränsade anställningar
2026-05-05
Vill du vara med och vårda länets natur? Trivs du med att arbeta i fält tillsammans med kollegor samt att även själv genomföra praktiska åtgärder, då är du den vi söker.
Naturskyddsenheten och Naturvårdsenheten
Miljöavdelningen består av fem enheter.
Naturskyddsenheten består av tolv medarbetare. Vår främsta uppgift är att arbeta med områdesskydd, dvs. bildande av naturreservat och liknande typer av skydd. Vi arbetar också med åtgärdsprogrammen för hotade arter, begränsning av invasiva arter samt restaurering av naturtyper.
Naturvårdsenheten består av 15 medarbetare som främst förvaltar våra skyddade områden. Det innebär skötsel av områdenas fastigheter och friluftsanläggningar, men också praktiska åtgärder för naturmiljön. Vi arbetar också med våtmarksrestaurering samt jakt- och rovdjursfrågor.
Vi söker nu medarbetare för att förstärka det praktiska naturvårdsarbetet under fältsäsongen. Arbetet genomförs i nära samarbete med kollegor som ansvarar för åtgärder, restaurering och förvaltning av olika arter och naturtyper, men kan också innebära självständiga arbetsuppgifter beroende på kvalifikationer.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak arbeta praktiskt i naturen och du måste kunna röra dig i terrängen och kunna utföra tyngre arbete. Du kommer tilldelas arbetsuppgifter men förväntas självständigt kunna planera dina arbetsdagar. I arbetet ingår bekämpning av invasiva främmande arter liksom åtgärder för att gynna hotade arter. Du kommer även se över stigar och leder, markera gränser av naturreservat och hjälpa till i skötseln av våra anläggningar. Arbetet inkluderar också dokumentation av utförda insatser och visst kontorsarbete. Beroende på kvalifikationer, intresse och behov kan arbetsuppgifterna även innefatta moment som slåtter, röjning, naturvårdsbränning och inventering.
Du förväntas också bistå övriga kollegor med uppgifter inom avdelningens arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av såväl teoretiskt som praktiskt naturvårdsarbete. Du har B-körkort men också förutsättningar för att vistas i terrängen och utföra tunga arbetsuppgifter under hela arbetsdagen. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom relevanta ämnesområden
Körkort för röjsåg
Vana att använda GIS
God artkännedom
Du är självgående och kan planera och lägga upp din arbetsdag, du är flexibel och kan förhålla dig till att förändringar i prioriteringar och arbetsuppgifter samt har god samarbetsförmåga. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad (särskild visstidsanställning) i 2-4 månader med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.Övrig information
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat.
På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 230 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats och det finns även förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme och utökad föräldrapenning.
Under 2026 flyttar vi till nya lokaler centralt i Uppsala.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbplats www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Uppsala län
(org.nr 202100-2254), https://www.lansstyrelsen.se/
Bäverns gränd 17 (visa karta
)
751 86 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöavdelningen Kontakt
enhetschef
Artur Larsson 010-2233376 Jobbnummer
9891623