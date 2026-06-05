Fältmontör med utgångspunkt Rosersberg.
Posti Logistics Staffing AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter:
• Montering och demontering i butik, kontor, byggarbetsplatser och mässor
• Arbete kan förekomma på annan ort samt under kväll/helg
• Övrigt lagerarbete kan förekommaProfil
Din profil
Är du en ''doer'' som vill utvecklas och vara med på en spännande tillväxtresa?
Posti Field Services söker nu nästa kollega till rollen som montör. Här kan du förvänta dig en vardag med arbetsuppgifter högt som lågt där kunden är i fokus. Låter det här som något för dig?
Sök redan idag!
För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter och många steg att ta framåt i arbetslivet.
Krav för tjänsten är:
• Händig/verktygsvana alternativt tidigare erfarenhet inom montage är meriterande
• B-körkort är ett krav.
• Goda referenser och serviceminded
• Du är i god fysisk form och klarar av tunga lyft
• Du behärskar svenska flytande. Både i tal och skrift.
Placering: Rosersberg
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Observera att bakgrundskontroller kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen. Om företaget
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Strandbergsgatan 55 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marwan Sfaxi marwan.sfaxi@posti.com Jobbnummer
9950766