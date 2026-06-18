Fältmekaniker - Enköping
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Enköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Enköping
2026-06-18
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Nu söker vi en fältmekaniker till Wiklund Trading i Enköping!
Om Wiklund Trading
Wiklund koncernen omsätter drygt 200 MSEK och har i dagsläget 26 anställda fördelat på två geografiska orter. Bolaget grundades 2004 och har sedan 2006 varit generalagent för Yanmar (hjulgrävare, bandgrävare, dumpers och hjullastare). Sedan 2010 har dom även generalagent för Kramer (hjullastare och teleskoplastare), och det senaste tillskottet är Himoinsa (elverk och ljusmaster), som vi representerar sedan 2019. Nu söker dom en fältmekaniker som kan komplettera deras befintliga gäng i Enköping!
Om tjänstenSom fältmekaniker hos oss på Wiklund Trading arbetar du med Nybyggnationer, underhåll, service, felsökning och reparationer. Uppgifterna varierar mellan klassisk service och att jobba med felsökning i elsystem, tiltrotatorer, hydrauliksystem, svetsning mm. Arbetet kan vara ensamt och utmanande men också otroligt utvecklande.Publiceringsdatum2026-06-18Bakgrund
Erfarenhet av service och underhåll av liknande produktprogram
Erfarenhet av att arbeta som mekaniker
Kunskap om entreprenadmaskiners konstruktion och funktion
God datorvana
Baskunskap i engelska
Meriterande med el behörighet/kunskap
Vi söker dig som
Är lösningsorienterad och har förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Har ett starkt kundfokus och bidrar aktivt till att stärka och synliggöra våra varumärken.
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med Entrepenadmaskiner eller liknande produkter.
B-körkort är ett krav, andra förarbevis (truck, BE) är meriterande.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar Wiklunds Trading med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Skälbygatan 3 (visa karta
)
745 37 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wiklund Trading Jobbnummer
9970492