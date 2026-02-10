Fältgeotekniker / Maskinförare / Geolog
Geokompaniet Sverige AB / Teknikjobb / Helsingborg
2026-02-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Landskrona
Vill du arbeta praktiskt, vara ute i fält och bidra till hållbara lösningar inom bygg- och anläggning? Nu söker vi en fältgeotekniker som vill vara med och skapa stabil grund för framtidens infrastruktur. Arbetet utförs med hjälp av borriggar som transporteras med lastbil. Våra uppdrag är företrädelsevis i södra Sverige, men uppdrag utförs även i andra delar av Sverige och övriga Norden.
Din roll
Som fältgeotekniker är du med där projekten börjar - ute på plats. Du arbetar med geotekniska fält- och markmiljö undersökningar som används som beslutsunderlag i allt från vägar och broar till bostäder och industrier.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Planering och genomförande av geotekniska fältundersökningar
Jord- och grundvattenprovtagning
Hantering av mätutrustning och fältinstrument
Dokumentation och samarbete med projektteamet
Miljöprovtagning
In-Situ sanering
Vi söker dig som:
Trivs med ett praktiskt och varierat arbete
Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad
Har utbildning eller erfarenhet inom geoteknik, anläggning eller liknande
B-körkort är ett krav. C/CE är önskvärt (Krav på sikt)
Kommunicerar obehindrat på svenska
Erfarenhet av geotekniskt fältarbete är meriterande, men vi välkomnar även dig som är i början av din karriär och vill lära dig mer.
Hos oss får du:
Arbeta i spännande projekt över hela regionen
Möjlighet till kompetensutveckling och intern utbildning
Ett engagerat team med hög teknisk kompetens
Placering: Påarp, Helsingborg
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: Madelen.nises@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Geokompaniet Sverige AB
(org.nr 556726-4055), https://geokompaniet.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mats Nises mats@geokompaniet.se 0705750592 Jobbnummer
9735367