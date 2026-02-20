Fältassistent till Öppenvård barn och unga i Tyresö
Vad vi gör och vill
Öppenvård barn och unga erbjuder förebyggande och behandlande insatser till barn, ungdomar och deras familjer.
Inom enheten erbjuds bland annat familjebehandling, mellanvårdsliknande insatser, skolsociala insatser, anhörigstöd, råd och stödsamtal, krisstöd, fältverksamhet, stöd till unga brottsutsatta och unga vittnen, föräldrastödsgrupper samt stöd och behandling via MiniMaria. Här finns också SSPF, SIG, ungdomsmottagningen och en öppen förskola som ingår i en familjecentral.
Öppenvård barn och unga består idag av ca 40 medarbetare. Arbetsplatsen kännetecknas av god trivsel och en stabil personalgrupp som har hög kompetens och ett stort engagemang i sitt arbete. Våra lokaler ligger centralt i Tyresö och är lätta att nå med allmänna kommunikationer.
Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklings- och omställningsresa i och med den nya socialtjänstlagen och om du börjar hos oss blir du en viktig deltagare i detta.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Fältverksamheten består i dag av fem fältassistenter samt gruppledare och enhetschef. Fältverksamhetens uppdrag är att arbeta uppsökande, relationsskapande och förebyggande med barn och ungdomar på individ- grupp- och samhällsnivå. Verksamheten är i ständig utveckling för att anpassas efter behoven i samhället och hos våra medborgare. Fältassistenterna möter ungdomar i deras miljöer utomhus, i skolmiljön, på fritidsgårdar samt i riskmiljöer. Fältverksamheten är en viktig samverkanspartner till skolor, fritidsgårdar, medborgare, polis och övriga verksamheter inom öppenvården. Det relationsskapande arbetet med barn och ungdomar bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomarnas integritet.
Fältarbetet sker i huvudsak dagtid med en till två kvällstjänstgöringar per vecka samt vid vissa särskilda tillfällen såsom valborgsmässoafton och skolavslutning. För tjänsten krävs utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Vem är du?
Vi söker dig som är socionom, beteendevetare eller har annan utbildning som tillsammans med din erfarenhet kan bedömas som likvärdig. Det är positivt om du har erfarenhet av att arbeta som fältassistent eller annat relationsskapande arbete med ungdomar. Du har kunskap om socialt främjande och förebyggande arbete på olika nivåer.
2025 blev Granängsringen i Tyresö av polis klassat som ett utsatt område. Fältverksamheten ska vara en positiv kraft som tillsammans med andra aktörer vill stärka skyddsfaktorer i området. Det är därför meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat områdesbaserat med lokala initiativ.
Du är orädd, nyfiken, kreativ och gillar att ta dig an nya utmaningar och hitta nya angreppssätt. Du är utåtriktad och trivs med uppsökande arbete på ungdomarnas arenor. Du har ett personligt driv och kliver gärna på olika typer av uppdrag. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att hålla i föräldrastödsgrupp i form av ABC tonår eller liknande. Vi ser gärna att du kan andra språk än svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har körkort.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-03-05. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Enhetschef, Elin Engström, elin.engstrom@tyreso.se
, 070-488 97 34
Gruppledare, Stina Sjöstrand-Ahlén, stina.sjostrand-ahlen@tyreso.se
, 072-469 50 55
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar bland annat barn- och ungdomsvården, missbruksvården, socialpsykiatri samt familjerätt och ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda. Förvaltningen ansvarar dessutom för integration av nyanlända samt stöd och vägledning till personer som står utanför arbetsmarknaden.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.
