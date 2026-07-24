Fältassistent till Fältgruppen
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Socialsekreterarjobb / Gävle Visa alla socialsekreterarjobb i Gävle
2026-07-24
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som Fältassistent arbetar du för att skapa goda kontakter med barn och unga, deras föräldrar samt övriga nätverk. Fältgruppens uppdrag att mobilisera resurser syftar primärt till att verka förebyggande utifrån kända riskfaktorer, men även till att kunna agera i situationer där utmanande förutsättningar redan har uppstått. Det kan bland annat handla om att initiera och/eller leda specifika gruppverksamheter eller individuella kontakter med syftet att motverka utvecklingen av ett destruktivt och/eller normbrytande beteende.
Som Fältassistent arbetar du uppsökande dagtid, kvällar och i särskilda fall även helger mot olika stadsdelar i Gävle, skolor, fritidsgårdar och föreningar som möter barn och ungdomar i sin profession. Arbetet utgår från ett systemiskt förhållningssätt, där nätverkstänkande och nätverksarbete är av central betydelse. För att skapa varaktiga och positiva förändringar för ungdomarna anser vi att delaktighet och inflytande är nyckelbegrepp i arbetet. Myndighetsutövning ingår ej i arbetsuppgiften. Arbetet är schemalagt under dagtid, kvällar och i särskilda fall även helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, alternativt annan examen på högskole- eller universitetsnivå med inriktning på socialt arbete, beteendevetenskap eller pedagogik. Du har god kunskap om och med fördel även erfarenhet av arbete inom socialtjänstens område. Körkort B och körvana krävs för tjänsten.
Det är meriterande om du har god kunskap om systemiskt orienterade arbetsmetoder, nätverksarbete och har erfarenhet av att leda barn och ungdomar.
För att lyckas i rollen som fältassistent:
• Har du förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut.
• Du har ett gott bemötande, samarbetar väl med andra och värnar om hög kvalitet i allt du gör i enlighet med Gävle kommuns värdegrund.
• Du tar egna initiativ och har förmågan att skilja på sak och person.
• Anpassar du dig till olika situationer, och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt.
• Du har förmågan att leda, motivera och inspirera andra och får dem att utvecklas och må bra.
• Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån situationen.
• Du skapar tillitsfulla relationer och får andra att känna sig trygg.
För den här tjänsten krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till vårt team!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Arbetet är schemalagt under dagtid, kvällar och i särskilda fall även helger.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
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801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Enhetschef
Camilla Vallgren +4626179746 Jobbnummer
10011345