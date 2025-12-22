Fältassistent till Enheten främjande och förebyggande, Bromma Sdf!
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-12-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss!
Enheten för främjande och förebyggande insatser ligger under Avdelning Socialtjänst och Fritid som utgörs av: Fritidsverksamhet, fältverksamhet, skolsociala team, medborgarkontor med samhällsvägledning samt upphandlad ungdomsmottagning.
Enheten leds av en enhetschef och består idag av 23 medarbetare (2 gruppledare, 1 administrativ assistent, 1 metodutvecklare, 9 fritidsledare, 4, fältassistenter, 4 samhällsvägledare och 2 skolsocionomer).
Fältverksamheten består för närvarande av 4 fältassistenter som leds av enhetschef och gruppledare. Vi söker nu en engagerad och erfaren fältassistent till fält-teamet då en av våra kollegor har valt att gå vidare till en annan tjänst.
Vi erbjuder
En sammanhållen enhet med ett tydligt uppdrag och delaktighet.
Ett meningsfullt uppdrag där du är med och bidrar till att stärka fältarbetet.
Engagerade och kunniga kollegor som har driv och fokus på verksamhetens uppdrag.
Subventionerad friskvård.
Vi finns lokaliserade i trivsamma lokaler i Bromma Blocks, i Ungdomens hus vid Islandstorget samt i Blackeberg med närhet till allmänna kommunikationer. Inom enheten arbetar vi intensivt med utveckling och nytänkande och har stort medborgarfokus. Samverkan är ett ledord inom enheten
Din roll
Som fältassistent arbetar du förebyggande, uppsökande och relationsskapande med ungdomar på deras egna arenor och på annan plats i den offentliga miljön. Vi arbetar med grunden i preventionsvetenskap och med risk- och skyddsfaktorer. Vi skapar relationer med ungdomar som bygger på frivillighet, tillit och respekt. Som fältassistent arbetar du även trygghetsskapande och verkar för att stärka ungas framtidstro, egenmakt och stöttar till positiv förändring. Du samarbetar nära med bl a fritidsgårdar, socialtjänst, polis, skolan, övriga myndigheter och vårdnadshavare. Arbetet utgår från ett systemiskt förhållningssätt, där nätverkstänkande och nätverksarbete är av central betydelse.
I skolorna arbetar vi preventivt med de skolprogram som vi erbjuder. Vi arbetar även kvällstid med strukturerade program såsom ABC-tonår och Komet-tonår. Vårt arbete är flexibelt och följer förändringarna som sker i ungdomarnas liv, därav är det viktigt att vara orienterad i omvärldsbevakning och att trivas med dynamiskt arbete. Arbetet bedrivs i linje med Stockholms stads standard för socialt fältarbete.
Du möter unga i deras vardag, på skolor, fritidsgårdar, gator och torg samt i riskmiljöer och du skapar förebyggande aktiviteter, kartlägger nätverk och identifierar riskbeteenden. Du stöttar och lotsar vidare. Rollen innebär bred samverkan med kollegor inom socialtjänsten, skolor, fritidsgårdar, medborgare, polis och föreningar i området.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av arbete inom socialtjänstens område samt fältverksamhet. För att lyckas i rollen så har du förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har lätt att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du anpassar dig enkelt till olika situationer. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån situationen. Du har förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och du kan lätt anpassa dig efter nya direktiv.
Meriterande; Utbildning och erfarenhet av ABC-tonår, KOMET-tonår.
Vi söker dig som trivs med att arbeta ute, varierat och schemalagt både dag/kväll/helg utifrån ett flexibelt förhållningssätt. B-Körkort är ett krav.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7318". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromma stadsdelsförvaltning, Enheten främjande och förebyggande Kontakt
Aydan Yüksel 08-50806291 Jobbnummer
9661258