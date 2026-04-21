Fältassistent
2026-04-21
Med fokus på att intervjua jordbrukare
Vi söker en fältassistent som är intresserad av att utforska diversifierade odlingssystem och genomföra intervjuer med jordbrukare. Du kommer att ingå i en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö som bedriver tillämpad agroekologisk forskning.
Om projektet
En diversifiering av odlingssystemet ökar resurseffektiviteten och minskar behovet av gödsel- och växtskyddsmedel. Införandet av mer diversifierade jordbrukssystem hindras i stor utsträckning av socioekonomiska och tekniska låsningar, vilket kräver ett samarbete mellan forskare och jordbrukare för att identifiera vilka metoder som är praktiskt genomförbara.
Projektet ingår i forskningsprogrammet FORCE - Center for food system resilience (https://force-sweden.se)
och fokuserar på gemensam utformning av diversifierade odlingssystem för ett mer hållbart och resilient jordbruk.
Fältassistenten kommer genomföra semistrukturerade intervjuer på svenska med lantbrukare från Mellansverige. Syftet med intervjuerna är att skapa en bättre förståelse för lantbrukarnas uppfattningar och kunskaper om diversifierade odlingssystem, vilket kommer att ligga till grund för den gemensamma utformning av diversifierade odlingssystem som kommer genomföras senare i projektet.Profil
Den sökande bör ha ett intresse för ämnesområdet och helst ha eller studera till en kandidat- eller masterexamen i agronomi, lantbruksvetenskap eller motsvarande ämnen. Du bör ha mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska samt vara bekant med jordbruksrelaterad terminologi. Sökandens förmåga att arbeta både i team och självständigt kommer att beaktas i rekryteringsprocessen. Körkort krävs. Tidigare erfarenhet av att genomföra semistrukturerade intervjuer är meriterande, men inget krav.
Urvalet baseras på den skriftliga ansökan och intervjuer. Ansöka ska innehålla ett CV och ett personligt brev.
lnstitutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksgrödor och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och -system påverkar avkastning och andra ekosystemtjänster, samt produktkvalitet och omgivande miljö. Vi undervisar om växtproduktion, växtekologi och eko-fysiologi, ogräsbiologi och växtodlingssystem i ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
Placering:
Uppsala.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning två månader med ev. möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%.
Maj eller juni, enligt överrenskommelse.
