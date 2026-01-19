Fältarbetare till Stödboendeenheten
Stödboendeenheten arbetar mot riktade målgrupper på individ- och gruppnivå.
Målet är att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser genom förebyggande insatser, råd och stödinsatser. Fältverksamheten är en del av Stödboendeenheten.
Som fältarbetare är du en del av socialtjänsten där du arbetar mot målgruppen ungdomar 13-20 år med uppsökande, förebyggande och främjande verksamhet. Arbetet är i huvudsak förlagt ute på fältet - på skolor, fritidsgårdar och andra platser där ungdomar befinner sig, både dagtid och kvällstid. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra medlingsverksamhet. Arbetet utförs till stor del i samverkan internt inom IFO samt med andra aktörer såsom skola, fritidsgårdar och polis.
Arbetet sker på individ-, grupp-, och strukturell nivå. Det betyder att det uppsökande arbetet kompletteras med exempelvis att hålla föreläsningar inför elevgrupper inom skola, utbildningar, delta i möten, leda och delta i olika samverkansforum samt föräldrakontakter.
Genom att arbeta brett uppsökande i hela ungdomsgruppen ser fältarbetarna vilka generella behov som finns för att förbättra ungdomars uppväxtvillkor. Dessutom möter man här de ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt och ser de specifika behov dessa ungdomar har.
Ett mål med fältarbetet är att förebygga att ungdomar utvecklar en social problematik och att fånga upp de ungdomar där en sådan utveckling redan börjat för att kunna ge stöd och hänvisa vidare. Viktigt är att bygga meningsfulla relationer till de ungdomar man möter, där all kontakt är frivillig.
Arbetstiden är förlagd till både dagtid och kvällstid enligt schema där även helgarbete förekommer.
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms som tillräcklig.
Erfarenhet av arbete med ungdomar samt fältarbete är meriterande. Även erfarenhet eller vidareutbildning inom riskbruk, beroende och/eller kriminalitet är meriterande. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av arbete i socialtjänst.
Som person så ser vi att du aktivt tar initiativ i sociala sammanhang, att kliva fram och våga bygga sociala relationer är något som är naturligt för dig. Du ska vara en förtroendeingivande vuxen som arbetar utifrån socialtjänstens ansvar och kunna identifiera barn och unga som befinner sig i riskzon. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Giltigt körkort med lägst B-behörighet är ett krav.
Inför anställning ska utdrag från belastningsregister uppvisas för arbetsgivaren.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
