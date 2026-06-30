Fältarbetare
Älmhults kommun, Socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Älmhult Visa alla behandlingsassistentjobb i Älmhult
2026-06-30
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Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Fältverksamheten tillhör öppenvården/Stödenheten inom socialförvaltningen, IFO, tjänsten ligger till viss del under utbildningsförvaltningen.
På Stödenheten ingår fältarbetare, familjebehandlare, vuxen behandlare, föräldrarådgivare och administration.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som fältarbetare arbetar man uppsökande och vistas i miljöer där ungdomar rör sig (t.ex. skolor, fritidsgårdar, evenemang och allmänna platser) för att skapa kontakt.
Fältarbetare erbjuder samtal för ungdomar och fungerar som en trygg vuxen närvaro.
Fältarbetare arbetar för att tidigt upptäcka och fånga upp ungdomar som visar tecken på ogynnsam utveckling och hjälper ungdomar att komma till rätt stöd.
Fältarbetare har nära samarbete och samverkan med skola, fritidsgård, polis, och föräldrar.
Fältarbetare omvärlds bevakar trender, drogsituationer och andra fenomen i ungdomsmiljön, ANDTS.
Fältare förmedlar kunskap till ungdomar , föräldrar, yrkesverksamma och andra kommuninvånare.
I uppdraget ingår verkställande av ungdomstjänster och ungdomskontrakt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socialpedagog, beteendevetare eller socionom eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
Du har erfarenhet av förebyggande arbete, att samverka och samarbeta med olika aktörer med ungdomen i fokus.
Erfarenhet av att hålla i olika kunskaps teman i klassrumsmiljö.
Erfarenhet av att möta barn, ungdomar och deras föräldrar i individuella samtal och i olika samverkans forum.
Som fältarbetare är du lyhörd, strukturerad, engagerad och intresserad av ungdomskultur. Du behöver kunna samarbeta och samverka med flera olika aktörer och ha samtal med barn/ungdomar och föräldrar enskilt och i grupp.
Du har giltigt B-körkort.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-31 Eller enligt överenskommelse.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332694/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults Kommun
(org.nr 212000-0647)
Box500 (visa karta
)
343 23 ÄLMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Älmhults kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anette Olsson anette.olsson1@almhult.se 0476642446 Jobbnummer
9985083