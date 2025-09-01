Fält Säljare - Snittlön 40.000kr!
Viasales AB / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
2025-09-01
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viasales AB i Gävle
, Uppsala
, Hudiksvall
, Sigtuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Gör din karriär till en äventyrsresa!
Nu söker vi fältsäljare till vårt växande säljteam. Ingen erfarenhet krävs - bara passion och vilja att lyckas!
Vi arbetar med några av Sveriges största varumärken! All försäljning sker via personliga möten och varje unikt besök har aviserats till kunden i förväg. Du får utbildning, vägledning och arbetar tätt intill erfarna säljare och coacher. Utöver allt det så har vi även lyxen att arbeta med marknadens modernaste schema.. Våra fältsäljare jobbar nämligen enbart måndag till torsdag och är LEDIGA VARJE FREDAG! Att uppnå krav och budget är ingen större utmaning för våra säljare på fyra arbetsdagar, därav har vi valt att unna oss tre helgdagar istället för två.
Vi söker dig som:
Är myndig och talar flytande svenska.
Är entusiastisk och villig att lära.
Vill ha en spännande och omväxlande arbetsdag.
Körkort är en fördel, men inget krav.
Vi erbjuder
Heltid med lediga fredagar.
Attraktiva provisioner utan tak.
Resande tjänst med täckta kostnader.
Härlig gemenskap och samarbete.
Kontinuerlig utveckling och mentorskap.
Belöningar och festligheter för varje framgång.
Ansök redan idag för att ta nästa steg i din karriär!
För frågor, kontakta:
Emmy Zachrisson - emmy@viasales.com
- 076-872 31 42
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), http://www.viasales.com/ Arbetsplats
Viasales Kontakt
Izabel Nilsson izabel@viasales.com Jobbnummer
9486411