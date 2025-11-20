Falkenbergsskolan söker speciallärare i matematik år 7-9
2025-11-20
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!
Falkenbergsskolan är södra Kalmars F-9 skola. Vi erbjuder fritidshem och årskurserna F-9. I nuläge har vi 650 elever och 70 medarbetare i skolans organisation. Nu söker vi dig som vill göra skillnad i matematikundervisningen och hjälpa alla våra elever i år 7-9 att nå högsta möjliga måluppfyllelse. I ditt arbete som speciallärare i matematik är du med och formar en undervisning där varje elev får lyckas utifrån sina förutsättningar. Vi söker dig som med intresse, kunskap och passion vill arbeta relationellt tillsammans med elever och kollegor. Falkenbergsskolan har av tradition hög måluppfyllelse och våra elever är väl förberedda för gymnasieskolan.
Nu söker vi dig som har speciallärarutbildning med inriktning matematik, god samarbetsförmåga och ett brinnande engagemang för våra elevers lärande och kunskapsutveckling.
Publiceringsdatum2025-11-20
Du kommer att:
* Utveckla matematikundervisningen tillsammans med skolans ämneslärare
* Identifiera behov och tillgodose så att rätt stödinsatser sätts in för våra elever
* Arbeta med intensivundervisning och för-undervisning i ämnet matematik
* Undervisa tillsammans med ämneslärare i kommungemensam satsning på extra matematik, Delux, på den enskilda skolan
* Undervisa i mindre grupper inom ram för kommungemensam satsning, Mer matematik, tillsammans med ambulerande matematiklärare på den enskilda skolanKvalifikationer
Examen som speciallärare med inriktning matematik med behörighet för år 7-9
