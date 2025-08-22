Fakturerings- och Betalningsspecialist
Soros Consulting AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-08-22
Vi söker nu en erfaren Fakturerings- och Betalningsspecialist för ett tidsbegränsat uppdrag. Rollen är en del av ett dedikerat ekonomi- och betalningsteam där du ansvarar för att säkerställa smidiga dagliga processer samt leverera högkvalitativ service till kunder, partners och kollegor.
Ansvarsområden:
Hantera dagliga processer inom kundreskontra och leverantörsreskontra
Arbeta med fakturering, inkommande betalningar och avstämningar
Stötta vid incidenthantering och ärendeutredningar
Arbeta i system såsom NetSuite (mycket meriterande), PointBreak, Agresso och Pagero Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av fakturering, betalningar och/eller ekonomi- och betalningsprocesser
God kunskap inom kundreskontra och/eller leverantörsreskontra
Praktisk erfarenhet av NetSuite är starkt meriterande
Förmåga att snabbt anpassa sig, arbeta självständigt och lösa problem
Noggrann, strukturerad och serviceinriktad lagspelare
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Uppdragsperiod
1/9-25 - 28/2-26
Soros Consulting är ett konsultbolag som fokuserar på att bygga långsiktiga relationer med våra konsulter och kunder. Vi strävar alltid efter att vara den mest personliga partnern på marknaden och säkerställa rätt matchning mellan kompetens och uppdrag.
