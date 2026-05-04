Fakturaansvarig till advokatbyrå
2026-05-04
Har du en ekonomiexamen och söker din nästa utmaning i arbetslivet är denna roll rätt för dig! Vi söker en Fakturaansvarig till vår kund, en advokatbyrå, med start omgående. Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Vi söker för vår kunds räkning en strukturerad och serviceinriktad person som vill jobba i rollen som Fakturaansvarig. Du kommer att arbeta nära ett antal delägare och ansvarar för att säkerställa att intäkterna blir korrekta avseende avtal och upparbetad tid. Du kommer att arbeta inom ekonomiavdelningen i en grupp om sex personer som arbetar som faktureringsansvariga. Du kommer även arbeta nära andra fakturaansvariga och rapportera till Kundreskontrachef. Teamet präglas av öppenhet och servicekänsla då klienterna står i fokus.
Du erbjuds en roll med goda utvecklingsmöjligheter där du kommer spela en central roll hos vår kund och få ett brett kontaktnät. Initialt är det ett 6 månaders konsultuppdrag.Dina arbetsuppgifter
Ansvar för fakturering
Kravhantering
Daglig kontakt med delägare och klienter avseende ekonomiska frågor
Vara delaktig i utveckling av processer och arbetssätt
Hantera diverse ad-hoc frågor
Vi söker dig som
Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som i skrift.
Har en kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande som bedöms relevant
Har arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter/roll som bedöms relevant
Har goda kunskaper i Excel
Kunskap i större ERP-system
Det är meriterande om du har
Kunskap i större ERP-system Microsoft Dynamics Finance Operations är väldigt meriterande
Erfarenhet av BI-verktyg
Erfarenhet av att arbetat med större ekonomi- och informationsflöden
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
Som person är du en drivande, engagerad och strukturerad person med skinn på näsan. Du har en hög servicekänsla och uppskattar att arbeta i team såväl som att ansvara för ditt egna arbete. Vidare ser vi att du som person har ett öga för kvalité, är noggrann och har en god social förmåga att kommunicera och samarbeta med olika stakeholders. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Respektfull
Stresstolerant
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KB6DC7".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
