Factory System Support (FSS) Specialist
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2026-06-30
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Din nya roll
Vi söker nu en Factory Systems Support Specialist till ett spännande uppdrag hos ett internationellt industriföretag i Göteborg. Här får du en unik möjlighet att vara med i en omfattande digital transformation där nya produktions- och affärssystem implementeras i fabriksmiljö.
Du blir en del av ett projekt med målet att skapa en modern, stabil och framtidssäkrad IT-miljö för produktionen. Under projektets första fas får du utbildning, bygger upp din kompetens och deltar aktivt i implementationen. Därefter övergår rollen till en långsiktig supportfunktion där du blir en nyckelperson för verksamhetens dagliga drift.
Som Factory Systems Support Specialist arbetar du nära produktionen och ansvarar för support och vidareutveckling av fabrikens IT- och OT-system. Rollen är praktisk och verksamhetsnära, där du kombinerar teknisk problemlösning med ett stort fokus på användarstöd och kontinuerliga förbättringar.
Du kommer bland annat att:
Delta i implementering, testning, utbildning och driftsättning av nya fabrikssystem.
Ge kvalificerad second line-support för produktionsnära IT- och OT-system.
Felsöka och lösa incidenter i nära samarbete med användare, projektteam och globala IT-funktioner.
Arbeta med systemkonfiguration, dokumentation och förbättringsarbete.
Säkerställa en stabil och effektiv systemmiljö för produktionen.
Bidra till kunskapsdelning och utbildning av verksamhetens användare.
Det här är inte en traditionell servicedesk-roll, utan en verksamhetsnära specialistroll där du får arbeta hands-on i fabriksmiljö och ta ett stort eget ansvar för att säkerställa en stabil produktion.
Företagspresentation
Vår kund utvecklar och säljer kvalitetsprodukter på flera internationella marknader. Här får medarbetare vara med och stärka starka varumärken och bidra till innovation och tillväxt globalt.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Arbetet sker huvudsakligen på plats i fabriken. Efter introduktionsperioden finns möjlighet att arbeta hemifrån 1–2 dagar per vecka när arbetsuppgifterna tillåter. Under introduktions- och utbildningsperioden sker arbetet på plats på heltid. Start: Så snart som möjligt. Slut: Uppdraget inleds som konsult i ett större implementationsprojekt med ambition att övergå till i en långsiktig specialistroll. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Har eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap, teknik eller motsvarande erfarenhet.
Har 1–3 års erfarenhet av IT-support eller applikationssupport, gärna inom industri- eller produktionsmiljö.
Har erfarenhet av felsökning i Windowsmiljö samt grundläggande nätverkskunskap.
Har arbetat med ärendehantering i exempelvis ServiceNow eller liknande ITSM-system.
Har kunskap om ITIL eller etablerade supportprocesser.
Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.
Meriterande: Erfarenhet av produktionsnära system såsom Manufacturing Execution Systems (MES), Track & Trace-lösningar, SCADA/PLC eller andra OT-relaterade system.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum – vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994748-2078501". Arbetsgivare JobBusters Aktiebolag
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
411 09 (visa karta
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411 09 GÖTEBORG Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9985712