Factory Manager till Nobel Biocare
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2026-06-18
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"Att utveckla en stark organisation börjar med att utveckla starka ledare."
Nobel Biocare är ett globalt medicintekniskt företag och en ledande aktör inom tandimplantat och innovativa behandlingslösningar. Genom avancerad teknik och hög precision utvecklar och tillverkar bolaget produkter som används inom tandvård världen över. Nobel Biocare är en del av Envista-koncernen och i Karlskoga finns en av företagets viktigaste produktionsanläggningar.
I Karlskoga arbetar omkring 400 medarbetare och verksamheten fortsätter att utvecklas. Nu söker Nobel Biocare en Factory Manager till en av produktionsorganisationens två fabriker.
Rollen innebär ansvar för cirka 130 medarbetare genom sju direktrapporterande Shift Managers och en central position i Nobel Biocares fortsatta utveckling i Karlskoga. Det är ett uppdrag som handlar om betydligt mer än att säkerställa den dagliga driften. Här får du en central roll i att utveckla ledare, skapa riktning för verksamheten och bygga en organisation som är rustad för framtiden.
– Vi söker en ledare som trivs med att utveckla andra ledare. Den här rollen motsvarar i många avseenden en produktionschefs i både storlek och ansvar, med tillägget att den också innebär omfattande globala kopplingar och ett brett nätverkande, säger Filip Brask, Head of Manufacturing på Nobel Biocare.
Ett ledarskap med långsiktig påverkan
Som Factory Manager ingår du i produktionsledningsgruppen för siten i Karlskoga och ansvarar för att leda produktionen genom dina direktrapporterande chefer. Rollen innebär ett nära samarbete med funktioner som kvalitet, teknik, HR, planering och inköp, där du bidrar till att skapa en verksamhet som arbetar mot gemensamma mål och prioriteringar.
En viktig del av uppdraget handlar om att bygga ett starkt ledarteam. Att coacha, utveckla och skapa rätt förutsättningar för dina chefer är avgörande för att verksamheten ska fortsätta utvecklas och prestera över tid.
– Kommunikation är en nyckelfaktor i den här rollen. Du behöver kunna skapa förståelse för riktningen framåt, bygga förtroende och få människor att arbeta mot samma mål. Det handlar om att utveckla både människor och verksamhet samtidigt, säger Filip.
Nobel Biocare verkar i en bransch där kvalitet, spårbarhet och regulatoriska krav är en självklar del av vardagen. Samtidigt präglas verksamheten av en stark förbättringskultur där Lean, Envista Business System (EBS) och kontinuerlig utveckling är viktiga delar av arbetssättet.
Utöver ansvaret för den dagliga verksamheten får du en viktig roll i att utveckla framtidens arbetssätt, säkerställa framtida produktionskapacitet och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. För rätt person väntar en roll med stort inflytande, engagerade ledare och möjligheten att påverka utvecklingen av en av Karlskogas mest avancerade produktionsverksamheter.
– Vi har höga ambitioner för verksamheten i Karlskoga och söker en ledare som både skapar resultat idag och bygger för framtiden. Du behöver också vara trygg i dialogen med våra internationella kontaktytor och kunna representera Karlskoga med tydlighet och självförtroende, avslutar Filip.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan till oss.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och utveckla en produktionsorganisation genom direktrapporterande Shift Managers.
Säkerställa att verksamheten når uppsatta mål inom kvalitet, leverans, kostnad och produktivitet.
Driva och utveckla arbetet inom Lean, EBS och kontinuerliga förbättringar.
Ansvara för budget, resursplanering och kapacitetsutveckling.
Följa upp och utveckla verksamheten genom KPI och prestationsstyrning.
Säkerställa efterlevnad av kvalitetskrav, regulatoriska krav och interna processer.
Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, organisationsutveckling och ledarutveckling.
Samverka nära funktioner som kvalitet, teknik, HR, planering och inköp.
Bidra aktivt i ledningsgruppsarbete och tvärfunktionella initiativ.
Säkerställa en säker, hållbar och välfungerande arbetsmiljö.
Här leder du ett lokalt team men i en global kontext. Samarbetet med siter globalt förekommer regelbundet och du blir ett naturligt språkrör för dess framtida utveckling.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är en erfaren ledare med vana att leda genom andra chefer och som trivs i en komplex verksamhet med höga krav på kvalitet, struktur och samarbete. Du har förmågan att skapa engagemang, bygga starka team och driva förändring på ett långsiktigt och hållbart sätt.
Vi ser gärna att du har:
Flerårig erfarenhet av ledarskap inom tillverkande industri.
Erfarenhet av att leda andra chefer eller större organisationer.
Erfarenhet av förändringsledning och organisationsutveckling.
God förståelse för produktionsstyrning, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
Erfarenhet av Lean, Six Sigma eller liknande förbättringsmetoder.
Erfarenhet av budget- och resultatansvar.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Akademisk utbildning samt erfarenhet från medicinteknik, läkemedelsindustri eller annan reglerad verksamhet är meriterande.
Information och ansökan
Nobel Biocare är en del av Envista. Läs mer om företagets Core Values här
Rekryteringen genomförs i samarbete med AxÖ Consulting och avser direktanställning hos Nobel Biocare.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor, vänligen kontakta rekryteringskonsult, Angelica Mäenpää: Angelica.maenpaa@axoconsulting.se
(observera längre ledtid på svar medtanke på semestertider)
Med anledning av semesterperioden kommer urvals- och intervjuprocessen att påbörjas från vecka 30. Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan redan idag, men återkoppling kan dröja något längre än vanligt under sommaren.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Brukstorget 8 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Nobel Biocare Kontakt
Angelica Mäenpää angelica.maenpaa@axoconsulting.se Jobbnummer
9969683