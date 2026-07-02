Factory Controller
Unik Resurs I Sverige AB / Controllerjobb / Ronneby Visa alla controllerjobb i Ronneby
2026-07-02
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, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige
Företagspresentation
På Alfa Laval anstränger vi oss alltid lite extra för att klara de allra tuffaste utmaningarna. Vår drivkraft är att skapa framgång för våra kunder, människorna och planeten. Detta kan bara uppnås genom hängivna och nyfikna människor. Nyfikenhet är gnistan bakom goda idéer. Och goda idéer genererar framsteg.
Alfa Laval i Ronneby med cirka 420 medarbetare är en av Alfa Lavals fyra globala fabriker där vi tillverkar kopparlödda och rostfria värmeväxlare. Produkterna används bland annat i värmepumpar, luftkonditionering, fjärrvärmesystem och lösningar för den gröna omställningen. Fabriken befinner sig i en expansiv utvecklingsfas där vi fortsätter investera i människor, teknik och verksamhetsutveckling.
Nu söker vi en Controller som vill vara med och utveckla vår verksamhet och samtidigt bidra till att skapa en ännu starkare ekonomifunktion. Om rollen
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar verksamhetsnära controlling med ett brett ekonomiansvar i en internationell industrimiljö?
Som Controller hos Alfa Laval blir du en viktig del av fabrikens ekonomifunktion och en naturlig partner till produktionen och verksamhetens ledare. Rollen innebär att du arbetar nära verksamheten med analyser, uppföljning och ekonomiskt beslutsstöd samtidigt som du har en aktiv roll i bokslutsarbete, ekonomiska processer och kvalitetssäkring av redovisningen.
Du kommer att arbeta i ett team där kompetensen kompletterar varandra och där du får möjlighet att utvecklas inom både controlling och ekonomistyrning. Rollen innebär många kontaktytor, både lokalt i Ronneby och internationellt inom Alfa Laval, vilket gör att du får en god förståelse för hur ekonomi och verksamhet hänger ihop.
Vi befinner oss i ett förändringsarbete där utveckling är en naturlig del av vardagen. För dig innebär det stora möjligheter att påverka arbetssätt, processer och hur ekonomifunktionen fortsätter att utvecklas. Vi söker därför dig som trivs i en miljö där du både får ta ansvar och bidra med egna initiativ.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för resultatuppföljning, budget, prognoser och ekonomiska analyser.
Ta fram och följa upp produkt-, lager- och investeringskalkyler.
Fungera som ekonomiskt stöd till produktion och verksamhetens chefer.
Delta i månads- och årsbokslut samt säkerställa kvalitet i ekonomiska underlag och redovisning.
Följa upp avvikelser och identifiera förbättringsmöjligheter i verksamheten.
Medverka vid revision samt utveckla ekonomiska processer och arbetssätt.
Bidra med analyser och beslutsunderlag som stärker verksamhetens lönsamhet och konkurrenskraft. Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Det här är en roll för dig som uppskattar kombinationen av analys, verksamhetsförståelse och operativt ekonomiarbete. Du trivs med att arbeta nära produktionen, är nyfiken på hur verksamheten fungerar och motiveras av att omsätta siffror till konkreta beslut och förbättringar.
Du är en person som gärna tar egna initiativ och har förmågan att prioritera i en föränderlig miljö. Samtidigt är du prestigelös och uppskattar samarbetet med kollegor från olika delar av organisationen. Eftersom du kommer att stötta chefer med olika ekonomiska frågeställningar är det viktigt att du kan kommunicera ekonomiska samband på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Vi tror också att du har ett genuint intresse för tillverkande industri och uppskattar att vara ute i verksamheten för att skapa förståelse för processerna bakom siffrorna.
Rollen kräver att du har
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
Minst fem års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete.
Erfarenhet av både controlling och bokslutsarbete.
Erfarenhet av tillverkande industri.
God förståelse för redovisning och ekonomiska processer.
Mycket goda kunskaper i Excel.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Har du dessutom erfarenhet av Microsoft Dynamics 365, BI-verktyg eller arbete i en internationell koncern ser vi det som meriterande.
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Marie Johansson och nås på marie.johansson@unikresurs.se
eller Johanna Hermansson och nås på johanna.hermansson@unikresurs.se
Fackliga representanter: Ulf Johansson, Unionen 0733-975607 Agnieszka Olofsson, Akademikerna 0761-324377
Unik Resurs
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Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
372 32 RONNEBY Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9988510