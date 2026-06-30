Factory Controller - Nyckelspelare i en modern tillverkningsverksamhet
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Controllerjobb / Jönköping Visa alla controllerjobb i Jönköping
2026-06-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden Aktiebolag i Jönköping
, Växjö
, Linköping
, Göteborg
, Finspång
eller i hela Sverige
📊 Factory Controller – Bli en nyckelspelare i en modern tillverkningsverksamhet
Vill du arbeta nära produktionen och bidra med ekonomiska analyser som gör verklig skillnad? Vi söker nu en engagerad Factory Controller som vill kombinera affärsförståelse med verksamhetsnära controlling i en internationell industrimiljö.
💼 Om rollen
Som Factory Controller blir du en viktig partner till fabriksledningen och arbetar nära produktion, inköp, supply chain och teknik. Du ansvarar för ekonomisk uppföljning, analyser och beslutsunderlag som bidrar till verksamhetens utveckling och lönsamhet.
🚀 Arbetsuppgifter
Ansvara för månads- och årsbokslut samt budget- och prognosarbete.
Följa upp produktivitet, direktlöner, indirekta kostnader och investeringar.
Ta fram analyser och affärsstöd till fabriksledningen.
Arbeta med standardkalkyler och uppföljning av produktionsvolymer.
Delta i internrapportering och utveckling av nyckeltal.
Bidra till förbättringsinitiativ inom digitalisering, AI och ekonomistyrning.
✅ Vi söker dig som
Har en akademisk examen inom ekonomi.
Har några års erfarenhet som Controller.
Trivs i en verksamhetsnära roll och har ett intresse för produktion och tillverkning.
Har mycket goda kunskaper i Excel och erfarenhet av affärssystem.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
⭐ Meriterande
Erfarenhet från industri- eller tillverkningsverksamhet.
Erfarenhet av SAP, JDE eller andra affärssystem.
Kunskap inom Power BI.
Erfarenhet av standardkalkylering.
Erfarenhet från internationella matrisorganisationer.
🌟 Vi erbjuder
En självständig och utvecklande controllerroll.
Nära samarbete med både verksamheten och ekonomifunktionen.
Möjlighet att arbeta med digitalisering och AI inom Finance.
Ett engagerat team och en modern industrimiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
📍 Placeringsort: Jönköpings län | 📅 Uppdragsperiod: 23 augusti 2026 – 23 augusti 2027 | ⏰ Omfattning: Heltid | 🏢 Hybrid: Cirka 25 % distans
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7992522-2077740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
553 21 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9985153