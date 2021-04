Facility Service till Swedbank i centrala Göteborg - TNG Group AB - Receptionistjobb i Göteborg

TNG Group AB / Receptionistjobb / Göteborg2021-04-13Facility Service till Swedbank i centrala Göteborg!Till Swedbank i Göteborg söker vi nu en konsult som under en period ska stötta Facility Manager på kontoret i centrala Göteborg. Du får möjlighet att arbeta i en fantastiskt miljö i centrala Göteborg.Processen är redan igång, så skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi ser fram emot att höra från dig!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?På Swedbank erbjuds du en viktig roll i att supportera verksamheten med praktiska göromål som gör att dina kollegors vardag fungerar och även chansen att vara ansiktet utåt mot de som besöker kontoret.Det är ett konsultuppdrag och vi på TNG värnar om våra anställda vilket innebär att du bland annat självklart omfattas av kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERFöljande arbetsuppgifter kan ingå;Löpande sköta lokalens drift och underhållHanterar säkerhetsfrågor & larm, beställning av inpasseringKontaktperson för alla leverantör bla städ, post och kaffeleverantörLeverantör-och besöksmottagareTeknikansvariga för konferensrumBeställare av teknik och AV-utrustningDrift/Felsökning av teknisk utrustningFakturahantering för löpande drift och underhållRutiner/Processer för drift och underhållBeställning förbrukningsmaterialProjektdeltagare i lokalens förändringROLLEN INNEBÄR OCKSÅDu kommer arbeta som konsult via oss på TNG. Uppdraget startar 24 april och pågår till december 2021.VEM ÄR DU?För att lyckas bra i rollen önskar vi att du tidigare har arbetet med facility management eller i en reception där du hanterat och ansvarat för liknande arbetsuppgifter och med service och kundbemötande. Som person är du serviceminded, har en god samarbetsförmåga och ser vad som behöver göras, ligger gärna steget före för att du är mån om att de du hjälper alltid ska få exakt det de behöver av dig. Du är flexibel och det är självklart för dig att prioritera om och att ta i där det behövs.INTRESSERAD?Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos vår kund. Vi sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Är du intresserad av tjänsten, ansök snarast! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänligen sök via vårt ansökningsformulär då vi inte tar emot ansökningar via email. Du söker enkelt med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Motivera istället kort i ansökningsformuläret varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan live via hemsidan. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid2021-04-13Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-16Tng Group AB5689143