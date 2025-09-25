Facility Manager / Verksamhetsansvarig Tellusservice AB
Tellusgruppen AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
Är du den naturliga samordnaren som får saker att hända - och har koll på både människor, flöden och fastigheter och utbildningslokaler?
Vi söker nu en Facility Manager / Verksamhetsansvarig med ett brett ansvar för planering, drift och kvalitet inom våra service- och lokalvårdstjänster. Rollen passar dig som är strukturerad och lösningsfokuserad, men också trivs med en vardag full av kontakter, variation och initiativtagande.
Du ansvarar för att samordna och leda våra handymans, chaufförer och städteam och underentréprenörer i det dagliga arbetet, samtidigt som du blir en nyckelperson i uppbyggnaden av vår städverksamhet för skolor och förskolor.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir:
• Planera och strukturera dagarna för våra handymans som utför vaktmästartjänster åt Tellusgruppens enheter
• Planera och schemalägga rutter för chaufförer vid matleveranser från Tellusfoods cateringkök
• Upprätthålla kontakt med enheter och rektorer i fastighetsrelaterade frågor
• Upphandla och kvalitetssäkra fastighets- och servicetjänster, inklusive städ
• Bygga upp och leda städverksamheten - rekrytering, introduktion, planering och kvalitetsarbete
• Driva mindre underhålls- och renoveringsarbeten
• Medverka vid framtagande av underhållsplaner kopplat till budget
Vi söker dig som
• Har eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, serviceledning eller likvärdigt område
• Har minst 1-2 års erfarenhet av fastighetsservice, städ eller logistik i samhällsfastigheter
• Förstår hyresavtal, tekniska krav och ekonomiska aspekter av drift
• Har dokumenterad erfarenhet av arbetsledning, planering och bemanning
• Har mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift
• Har goda kunskaper i Officepaketet (Excel, Word, PowerPoint)
• Innehar B-körkortDina egenskaper
• Du är självgående, lösningsorienterad och prestigelös
• Du är en trygg ledare som trivs i en operativ roll
• Du har en stark känsla för service och helhetsansvar
• Du är flexibel men strukturerad - och gillar att ha kul på jobbet!
Vårt erbjudande till dig
Tellusgruppen erbjuder dig en spännande och varierad tjänst där du får arbeta i ett växande servicebolag med nära koppling till skolans vardag. Här får du chansen att bidra till trygga, fungerande och välskötta miljöer för både elever och personal.
Du ingår i förvaltningsteamet och rapporterar till förvaltningschef. Du har en nära kollega i vår fastighetsförvaltare och delar kontor med övriga från Tellusservice vid vårt lokala nav i Enskede/Tallkrogen. Där finns plats för fokus och samarbete - men du har även tillgång till Tellusgruppens huvudkontor i centrala Stockholm.
Kulturen är öppen, hjälpsam och lösningsfokuserad - med högt i tak och nära till skratt.
Om Tellusgruppen
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom utbildning och barnomsorg. Vi är huvudman för 28 förskolor och sju grundskolor samt erbjuder undervisningstjänster och barnpassning.
Vi bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (grundat 2007) och är idag en växande koncern med fokus på kvalitet, innovation och samhällsnytta.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via vår ansökningsportal.
För att din ansökan ska hanteras ber vi dig skicka in:
• CV
• Personligt brev
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Kontaktperson: Jessica Malmberg - jessica.malmberg@tellusgruppen.se Ersättning
Enligt överenskommelse
