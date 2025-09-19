Facility Manager till Sherwin Williams i Vaggeryd
2025-09-19
Sherwin-Williams grundades i USA 1866. År 2010 förvärvades tidigare Becker Acroma som sedan dess ingår i Sherwin-Williams koncernen. Idag är Sherwin-Williams ett globalt ledande företag inom färgbranschen med egen tillverkning, utveckling och försäljning. Globalt är vi över 61 000 medarbetare varav 330 i Sverige fördelade på fyra orter med tillverkning i Märsta och Bellö, centrallager i Nässjö samt med en helägd återförsäljare i Vaggeryd. I Sverige fokuserar vi på industriell ytbehandling av trä och metall där våra enheter utgör en central roll av vår totalförsäljning i Europa.
Ta chansen att leda, utveckla och inspirera!
Vill du vara med och driva förbättringar, skapa engagemang och samtidigt arbeta i ett internationellt bolag med starka varumärken? Hos Sherwin-Williams, en av världens ledande aktörer inom färg och ytbehandling, söker vi nu en Facility Manager som kan ta våra enheter i Vaggeryd och Nässjö till nästa nivå.
Vi söker dig som både gillar att arbeta nära verksamheten och har förmåga att lyfta blicken mot strategiska mål. Här får du möjlighet att påverka, bygga relationer och skapa en kultur som präglas av ansvar, utveckling och arbetsglädje.
Vad du gör hos oss
Som Facility Manager blir du navet i den dagliga driften. Du ansvarar för att våra lokaler, processer och team fungerar optimalt - från planering och resursfördelning till kvalitetssäkring och kundfokus.
Dina uppgifter omfattar bland annat:
Att leda och coacha ett team på 14 medarbetare (tjänstemän och kollektivanställda) - med utrymme för att växa teamet framöver.
Att säkerställa smidiga arbetsflöden i produktionen och hålla en hög standard på säkerhet, ordning och kvalitet.
Budget- och resultatansvar för anläggningarna i Vaggeryd och Nässjö.
Aktivt deltagande i ledningsmöten och uppföljning av KPI:er, där du driver igenom förbättringsåtgärder för att stärka både effektivitet och kundnöjdhet.
Att identifiera och initiera projekt som utvecklar arbetssätt, optimerar resurser och stärker arbetsmiljön.
Att bygga och vårda relationer med både interna samarbetspartners och externa leverantörer.
Det här är en roll för dig som vill kombinera operativt ledarskap med strategiskt tänkande - en chans att verkligen sätta din prägel på verksamheten.
Vi tror att du har
Dokumenterad erfarenhet av att leda inom produktion eller industriell verksamhet.
Vana av budget- och resultatansvar.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Intresse för teknik samt god dator- och systemvana.
Bonus om du har erfarenhet från arbete i matrisorganisation eller liknande komplexa strukturer.
Vem du är
Du är en trygg, närvarande och tydlig ledare som får människor omkring dig att känna sig delaktiga och motiverade. Du tycker om att driva förändringar, är lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende. Samarbete och kommunikation är naturliga styrkor hos dig, och du inspirerar genom att vara en förebild för kvalitet och ansvarstagande.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Vaggeryd, men regelbundna besök i Nässjö ingår.
Du rapporterar månadsvis till Regional Facility Manager i Tyskland.
Vi behandlar ansökningar löpande - vänta därför inte med att skicka in ditt CV.
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Uniflex Höglandet. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jacob Coucher Stridh, jacob.coucher-stridh@uniflex.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
