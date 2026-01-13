Facilitator för teambuilding och grupprocesser
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren facilitator som kan hjälpa en ny sammansatt arbetsgrupp att hitta en gemensam riktning och etablera ett starkt samarbete. Teamet består av cirka 18 medarbetare från tre olika organisatoriska delar som tillsammans ska bemanna och driva Kulturhyllan, en ny kulturmötesplats. Uppdraget syftar till att skapa en trygg och effektiv start genom teambuilding och faciliterade grupprocesser som leder till konkreta gemensamma arbetssätt.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra en teambuildinginsats för hela gruppen inom ramen för ett internat.
Leda och facilitera övningar och dialoger som stärker tillit, samarbete, kommunikation och gemensamma arbetssätt.
Förmedla praktisk kunskap om gruppdynamik, exempelvis faser, roller, psykologisk trygghet, konflikthantering och samverkan över organisatoriska gränser.
Skapa förutsättningar för att gruppen enas om tydliga överenskommelser och arbetsprinciper för vardagssamarbetet.
Ta fram ett kortfattat genomförandeupplägg inför insatsen (mål, agenda, metod och planerade moment).
Sammanfatta genomförandet efteråt i en kort skriftlig återkoppling med observationer på gruppnivå och rekommendationer för att bibehålla effekten.
KravMinst 3 års dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra teambuilding och/eller faciliterade grupprocesser för arbetsgrupper.
Dokumenterad erfarenhet av att facilitera grupper med minst 10 deltagare och skapa hög delaktighet.
Dokumenterad erfarenhet av att förmedla kunskap om gruppdynamik på ett praktiskt och pedagogiskt sätt.
Erfarenhet av att arbeta strukturerat med mål, upplägg och uppföljning.
MeriterandeErfarenhet av uppdrag i offentlig verksamhet eller politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av att arbeta med team som sätts samman av olika professioner/organisationer och att stötta samverkan över gränser.
Förmåga att hantera oförutsedda situationer och samtidigt bibehålla trygg processledning och tydlig riktning.
Förmåga att skapa en engagerande arbetsform där deltagarna får med sig konkreta verktyg.
