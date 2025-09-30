Fabrikssupport (Nivå 4) - Stockholm

Zetterholm & Partners AB / Supportteknikerjobb / Solna
2025-09-30


Plats: Solna, Stockholm Omfattning: 100 % Uppdragsperiod: 1 november 2025 - 31 december 2026
Om uppdragetVi söker nu en erfaren konsult till ett kommande behov inom Fabrikssupport. Rollen innebär support till en fabrik som är igång dygnet runt, vilket ställer höga krav på både teknisk kompetens och problemlösningsförmåga.
Du blir en del av ett större team om cirka 40 personer inom Second Line och Second Line Extended Support. Tjänsten är placerad i Stockholm, där teamet består av omkring 10 kollegor, men arbetet sker i nära samarbete med enheterna i Linköping.
Uppdraget startar efter sommaren senast 1 november, och inledningsvis kommer du arbeta inom Second Line Support och Extended Support för att sätta dig in i organisationens arbetssätt, rutiner och system.
Arbetsuppgifter
Ge support till fabriksmiljö 24/7


Systematisk felsökning inom infrastruktur, databaser och nätverk


Arbeta i ärendehanteringssystem


Dokumentera lösningar och bidra till förbättring av rutiner


Samarbeta med andra team och bidra till uppbyggnaden av supportfunktionen

Kompetenskrav
Minst 4 års erfarenhet av slutanvändarsupport


Goda kunskaper inom:

Infrastruktur/Server, Windows och Linux


Databas/Storage


Nätverk



Erfarenhet av ärendehanteringssystem


Förmåga att dokumentera strukturerat


"Supporthjärta" och förmåga att samarbeta

Meriterande kunskaper
Azure, Active Directory, SCCM


ITIL, ServiceNow, IFS, Biztalk


Print/Labelprint

Övrigt
Uppdraget omfattar heltid på plats i Stockholm, med viss möjlighet till distansarbete.


Arbetet kan innebära 3-skift eftersom supporten är bemannad dygnet runt.


Resor till andra orter kan förekomma.


Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift, är ett krav.


Ansök redan idag! Urval sker löpande.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Viktor Zetterholm
viktor@zetterholmpartners.se
072 25 25 828

Jobbnummer
9533543

