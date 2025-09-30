Fabrikssupport (Nivå 4) - Stockholm
Plats: Solna, Stockholm Omfattning: 100 % Uppdragsperiod: 1 november 2025 - 31 december 2026
Om uppdragetVi söker nu en erfaren konsult till ett kommande behov inom Fabrikssupport. Rollen innebär support till en fabrik som är igång dygnet runt, vilket ställer höga krav på både teknisk kompetens och problemlösningsförmåga.
Du blir en del av ett större team om cirka 40 personer inom Second Line och Second Line Extended Support. Tjänsten är placerad i Stockholm, där teamet består av omkring 10 kollegor, men arbetet sker i nära samarbete med enheterna i Linköping.
Uppdraget startar efter sommaren senast 1 november, och inledningsvis kommer du arbeta inom Second Line Support och Extended Support för att sätta dig in i organisationens arbetssätt, rutiner och system.
Arbetsuppgifter
Ge support till fabriksmiljö 24/7
Systematisk felsökning inom infrastruktur, databaser och nätverk
Arbeta i ärendehanteringssystem
Dokumentera lösningar och bidra till förbättring av rutiner
Samarbeta med andra team och bidra till uppbyggnaden av supportfunktionen
Kompetenskrav
Minst 4 års erfarenhet av slutanvändarsupport
Goda kunskaper inom:
Infrastruktur/Server, Windows och Linux
Databas/Storage
Nätverk
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Förmåga att dokumentera strukturerat
"Supporthjärta" och förmåga att samarbeta
Meriterande kunskaper
Azure, Active Directory, SCCM
ITIL, ServiceNow, IFS, Biztalk
Print/Labelprint
Övrigt
Uppdraget omfattar heltid på plats i Stockholm, med viss möjlighet till distansarbete.
Arbetet kan innebära 3-skift eftersom supporten är bemannad dygnet runt.
Resor till andra orter kan förekomma.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift, är ett krav.
Ansök redan idag! Urval sker löpande.
