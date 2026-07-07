Fabrikssnickare till Helsingborg
Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Helsingborg Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Helsingborg
2026-07-07
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, Åstorp
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eller i hela Sverige
Ett långsiktigt tryggt arbete i en fin fabriksmiljö med långsiktigt tänkande!
FABRIKSSNICKARE
Vill du arbeta i ett familjärt och långsiktigt företag där samarbete, trivsel och en god arbetsmiljö står i fokus? Här får du en gedigen introduktion, flextid och möjlighet att utvecklas i en trygg organisation. Nu söker vi dig som gillar praktiskt arbete, har öga för kvalitet och vill bli en del av ett engagerat team där samarbete står i fokus. Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
I rollen som snickare kommer du att arbeta på olika stationer inomhus och använda dig av dina kunskaper inom ritningsläsning och arbeta med spikpistol, skruvning och traverskörning. Du arbetar i team och bidrar till en härlig teamkänsla.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Meriterande för dig som söker är att du arbetat inom industri och med liknande arbetsuppgifter tidigare, allra helst inom träindustrin eller som snickare. Då du jobbar nära dina kollegor är det viktigt med samarbete och flexibilitet. Vi vill att du är har lätt för att lära och tycker att det är kul att lösa problem. Vi ser gärna att du som söker är en utåtriktad lagspelare, samtidigt vill vi att du är strukturerad och kan driva ditt eget arbete.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som snickare är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund straa norr om Helsingborg. Efter sex månader finns det goda möjligheter till en tillsvidareanställning direkt hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Plats: Helsingborg
Start: Vecka 32 eller enligt ök.
Arbetstider: Dagtid
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Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36 HELSINGBORG Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Åsa Svärd asa.svard@eterni.se Jobbnummer
9996016