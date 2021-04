Fabrikssnickare - Wikan Personal AB - Snickarjobb i Hässleholm

Wikan Personal AB / Snickarjobb / Hässleholm2021-04-072021-04-07Reformhus har som mål att bli Sveriges ledande leverantör av energieffektiva villor och lägenheter. Vi expanderar kraftigt tack vare vårt unika byggsystem, där väggar utan köldbryggor prefabriceras i vår fabrik, för att sedan monteras på byggplatser runt om i SverigeVi erbjuder ett spännande och ansvarsfullt arbete i moderna och fräscha lokaler i Hässleholm. Vi utbildar gärna våra medarbetare och vi uppmanar alla att komma med förslag på förbättringar. Organisation är okomplicerad och prestigelös där samtliga medarbetare utgör viktiga kuggar. Vi arbetar aktivt för jämställdhet och möter alla med respekt.Välkommen till Reformhus!Vi söker nu fabrikssnickare till vår fabrik i Hässleholm.I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal AB.Du kommer att arbeta aktivt med produktion av prefabricerade villor och lägenheter i vår fabrik i Hässleholm. Väggar, tak och bjälklag tillverkas med modern teknik där en stomme av träreglar isoleras med PIR-isolering och stenull till färdiga sektioner. Arbetet sker i arbetslag men kräver ändå ett stort mått av självständighet.Din bakgrund/Dina egenskaperDu bör ha erfarenhet av husbyggnation och vara byggtekniskt kunnig. Du har lätt för att samarbeta, är noggrann och ansvarskännande. Handlingskraft samt vilja och förmåga att arbeta i högt tempo är egenskaper vi värderar högt.Information och kontaktTjänsten är en hyrrekrytering via Wikan Personal. För rätt person är möjligheten god att anställningen på sikt övergår i en tillsvidareanställning hos Reformhus AB.Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ansöker gör du via wikan.se, dock senast 30/4.Vid frågor angående tjänsten kontakta Tomas Nilsson; 0451-70 74 81.Om Wikan PersonalWikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 330 Msek och har omkring 700 anställda. Läs mer på www.wikan.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Wikan Personal AB5676426