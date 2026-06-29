Fabrikscontroller till producerande industri
OIO Väst AB / Controllerjobb / Jönköping Visa alla controllerjobb i Jönköping
2026-06-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Jönköping
, Habo
, Nässjö
, Eksjö
, Tibro
eller i hela Sverige
Vill du få möjlighet att ta ansvar i en bred och verksamhetsnära roll? Nu söker vi en fabrikscontroller till ett spännande uppdrag hos vår partner, en producerande industri i Jönköpingsområdet.
Är du analytisk, strukturerad och trivs med många kontaktytor? Då kan detta vara rollen för dig.
Om tjänstenI rollen som fabrikscontroller blir du en viktig del av verksamheten och arbetar nära produktion, inköp, lager och andra interna funktioner. Du blir ett ekonomiskt stöd till fabriken och arbetar med allt från bokslut och analyser till uppföljning, rapportering och systemrelaterade frågor.
Rollen passar dig som har erfarenhet inom controlling och vill arbeta i en bred och verksamhetsnära roll där du får stort eget ansvar samtidigt som du har ett team att bolla frågor med.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
Arbeta med månadsbokslut, avstämningar samt prognos- och budgetarbete
Följa upp och analysera fabrikens resultat, kostnader och produktivitet
Ta fram rapporter och analyser kopplade till produktion, lager och inköp
Vara ett ekonomiskt stöd till fabriken och besvara frågor från verksamheten
Arbeta med dashboards, uppföljning och utveckling av nyckeltal
Hantera systemrelaterade uppgifter såsom uppdateringar, felsökning och korrigeringar
Säkerställa korrekt data i ekonomi- och produktionssystem samt stötta vid olika förbättringsarbeten
Vi söker dig somHar en akademisk utbildning inom ekonomi
Har minst 3 års erfarenhet inom controlling
Har mycket goda kunskaper i Excel och en god systemvana
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska
Har erfarenhet från tillverkande industri eller annan produktionsnära verksamhet ses som meriterande
Erfarenhet av SAP, JD Edwards, Power BI ses som meriterande
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara en person som är prestigelös, vågar ställa frågor och ser värdet av att samarbeta med kollegor samtidigt som du tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter. Rollen kräver ett analytiskt och strukturerat arbetssätt, men också ett intresse för verksamheten och en vilja att förstå hur ekonomi och produktion hänger ihop.
Om tjänstenDetta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO under 12 månader, med möjlighet till förlängning. Var snabb med din ansökan då vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att annonsen kan komma att stängas innan tjänsten är tillsatt om vi går vidare till urvals- och intervjufasen.
Omfattning: Heltid
Placering: Jönköping
Start: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Linn Lindgren
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Kontakt
Linn Lindgren linn.lindgren@oio.se Jobbnummer
9984253