Fabrikschef
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Chefsjobb / Örnsköldsvik Visa alla chefsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-27
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Vill du ta ett helhetsgrepp om en tillverkningsverksamhet i en verksamhetsnära roll med stort ansvar och påverkan? Jonsson & Söner söker nu en fabrikschef som vill bidra till utvecklingen av produktion, kvalitet och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Som fabrikschef hos Jonsson & Söner får du en central roll i verksamheten där du arbetar nära både produktion och affär. Rollen rapporterar till verksamheten i Finland och ingår i ledningsgruppen, vilket ger god insyn och möjlighet att påverka utvecklingen framåt.
Uppdraget är brett och kombinerar strategiskt ansvar med operativt ledarskap. Du ansvarar för fabriksverksamheten och leder genom din produktionschef, som i sin tur ansvarar för cirka 35 medarbetare. Fokus ligger på att utveckla produktionen, stärka leveransprecision och kvalitet samt säkerställa en effektiv och hållbar verksamhet. På sikt finns möjligheter att vidareutveckla både processer, arbetssätt och fabrikens kapacitet.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett varierat arbete där du kombinerar ledarskap, utveckling och operativ styrning av verksamheten.
Du kommer bland annat att:
leda och utveckla fabriksverksamheten och tillverkningsorganisationen
säkerställa leveransprecision, produktkvalitet och effektivitet
driva förbättringsarbete inom processer, styrning och arbetssätt
utveckla och implementera tillverkningsstrategier
ansvara för logistik och lagerstyrning
arbeta med arbetsmiljö, säkerhet och efterlevnad av krav och regelverk
planera och genomföra fabriksinvesteringar
följa upp resultat och säkerställa att verksamheten når uppsatta mål
samarbeta med interna funktioner och ledning
Rollen innebär även att bidra till struktur, utveckling och en långsiktigt hållbar produktionsverksamhet.Kvalifikationer
Jonsson & Söner söker en person som trivs i en bred roll och har förmåga att kombinera ledarskap med verksamhetsförståelse.
För att lyckas i rollen ser företaget att du har:
utbildning inom industriell ekonomi, maskinteknik, produktionsteknik eller motsvarande
dokumenterad erfarenhet av arbete i ledande befattning inom tillverkningsindustri
Vidare har du arbetslivserfarenhet av:
att leda fabriksverksamhet och tillverkningsorganisation
att utveckla och implementera tillverkningsstrategier
arbete med leveransprecision och produktkvalitet
förbättringsarbete och förändringsledning
logistik och lagerstyrning
arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom industri
Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Stor vikt läggs på dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
För att trivas i rollen är du:
en trygg och tydlig ledare
strukturerad och resultatorienterad
kommunikativ och samarbetsinriktad
beslutsstark och lösningsorienterad
bra på att motivera och engagera andra
Meriterande
Erfarenhet av:
internationell organisation
investeringsprojekt inom tillverkningsindustri
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av CV och personligt brev skickas in via OnePartnerGroup.se. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att ansökningar via mejl inte hanteras med anledning av GDPR. Vid frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Går du vidare i processen kontaktas du för nästa steg, vilket inkluderar intervju, referenstagning och bakgrundskontroll.
Om Jonsson & Söner
Jonsson & Söner är marknadsledande tillverkare av mobila stenkrossverk och siktstationer i Sverige, med en stark internationell närvaro i bland annat Norge, Tyskland och Australien. All tillverkning sker i Billsta, Örnsköldsvik.
Verksamheten präglas av stark laganda, innovativt tänkande och en gemensam vilja att utvecklas. Hos Jonsson & Söner finns ett stort engagemang och en kultur där idéer tas tillvara och utvecklas vidare tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://www.pjjonsson.se/sv
894 91 SJÄLEVAD Arbetsplats
PJ Jonsson & Söner AB Kontakt
VD
Malin Vedman malin.vedman@onepartnergroup.se +46703928844 Jobbnummer
10012190