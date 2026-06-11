Fabrikschef
NIlsson & Mossberger AB / Chefsjobb / Gislaved Visa alla chefsjobb i Gislaved
2026-06-11
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NaijBetong i Skeppshult startade 2014 och producerar prefabricerade betongelement. Företaget har 35 anställda och omsätter ca 60 miljoner. Våra kunder omfattar allt ifrån traditionella byggbolag till stora företag inom samhällskritisk infrastruktur. Företaget ingår i Naijföretagen som omsätter ca 450 miljoner.Koncernen har ca 120 anställda och består av de 4 systerbolagen, NaijBygg, NaijBetong, NaijTeknik och Västsvensk Brunnsborrning. För mer information om företaget se: www.naijbetong.se
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Nu söker vi en Fabrikschef
Vill du leda och utveckla en verksamhet med stort eget ansvar och möjlighet att påverka?
Nu söker vi en engagerad och affärsdriven fabrikschef till våra verksamheter i Skeppshult och i Hyltebruk.
I rollen får du ett helhetsansvar för verksamheten för våra båda anläggningar. Du leder produktion, personal och ekonomi. Tjänsten innebär ett nära samarbete med de övriga bolagen i Naijföretagen, kunder och samarbetspartners. Huvudfokus kommer vara att säkerställa en stabil produktion men du kommer även vara delaktig i att skapa nya kundrelationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Övergripande ansvar för verksamheten i Skeppshult och Hyltebruk
Leda och utveckla produktion, personal och daglig drift
Ansvara för budget, resultat och uppföljning
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och leveransprecision
Bygga och utveckla kundrelationer
Delta i strategiska beslut och verksamhetsutveckling
Vi söker dig som har erfarenhet av en ledande roll inom industri, produktion, bygg eller liknande verksamhet. Som ledare är du trygg, tydlig och engagerande. Du har förmågan att skapa struktur och få människor att arbeta mot gemensamma mål samtidigt som du är lösningsorienterad och van att fatta beslut i en föränderlig vardag.
Rollen passar dig som uppskattar en bred tjänst där du får kombinera strategiskt tänkande med ett operativt ansvar nära verksamheten. Du har även god ekonomisk förståelse och känner dig bekväm med att arbeta med budget, uppföljning och resultatansvar. Hos Naij Betong blir du en del av ett engagerat team i en verksamhet med stark framtidstro och en ambition att fortsätta utvecklas.
Låter det spännande? I denna rekrytering samarbetar Naij Betong med Nilsson & Mossberger. Frågor kring tjänsten besvaras av Andreas Nilsson 0701–460 391 och Carin Mossberger 0701–460 390. Vi ser fram emot din ansökan snarast, urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsson & Mossberger AB
(org.nr 556769-1554)
Boarpsvägen 2 (visa karta
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333 93 SKEPPSHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Naijbetong AB Jobbnummer
9959071