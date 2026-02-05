Fabriksarbetare till Benders, Edsvära
Benders Sverige AB / Maskinoperatörsjobb / Vara Visa alla maskinoperatörsjobb i Vara
2026-02-05
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Benders Sverige AB i Vara
, Uddevalla
, Lerum
, Munkedal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Benderskoncernen är en av Nordens ledande tillverkare inom byggsektorn. Företagets huvudkontor finns i Edsvära i hjärtat av Västergötland och dotterbolag finns i 6 länder. Familjen Bender äger och leder företaget sedan 1960 och idag är vi ca 650 anställda och omsätter ca 2,5 miljarder per år.
I Edsvära startade vår resa med betongtakpannor för över 60 år sedan, och idag är vi stolta över att vara en ledande aktör inom branschen.
Med cirka 50 medarbetare i produktionen och lagret tillverkar vi cirka 80 000 betongtakpannor per dygn - och nu söker vi ytterligare en engagerad kollega som vill vara med på vår resa!Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del av vår produktionskedja. Ditt arbete kommer bland annat att omfatta tillverkning, målning, packning och kvalitetsinspektion.Kvalifikationer
Arbetet kräver ingen specifik yrkesutbildning, men vi ser gärna att du har
- Industriellt gymnasieutbildning (meriterande).
- Erfarenhet av produktion, lagerarbete eller industri (meriterande).
- Tidigare erfarenhet från betongindustrin (extra meriterande).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som visar engagemang och ansvar i ditt arbete. Du är noggrann, delaktig och har ett eget driv. Som person är du lättlärd, praktiskt lagd och har förmågan att se vad som behöver göras. Vi ser också att du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp, och bidrar till en positiv stämning och goda resultat i teamet.Kvalifikationer
- Minst AM-körkort
- Truckkort är meriterande
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en arbetsplats som värdesätter frihet under ansvar och en sund balans mellan arbete och fritid. Hos oss är arbetsgemenskapen viktig - vi tror att framgång bygger på samarbete, där vi stöttar och lär av varandra. Vi strävar efter att bibehålla en positiv arbetskultur där din trivsel och utveckling går hand i hand. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och förmånscyklar.
Benders som arbetsgivare
På Benders genomsyrar våra kärnvärden Trygghet, Engagemang och Hållbarhet allt vi gör - i varje beslut, varje möte och varje handling. Det är dessa värden som har format oss till det företag vi är idag, och som guidar oss mot framtiden.
Vi kombinerar entreprenörsanda med enkelhet och tar ansvar genom delaktighet och initiativkraft. Vårt mål är alltid att erbjuda personlig service och att överträffa förväntningar - för både våra kunder och kollegor. Genom att skapa produkter som står sig över generationer och ständigt arbeta för att minska vår miljöpåverkan, förblir vi en pålitlig och ansvarsfull partner. Som ett familjeägt företag med en lång historia av stabil tillväxt erbjuder vi en trygg och framtidssäker arbetsplats.
Vi tror att du, som vår nästa medarbetare, delar dessa värden och är redo att utvecklas och växa tillsammans med oss.Övrig information
Tjänsten är en heltidsanställning och tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Anställningen är en visstidsanställning med möjlighet till tillsvidare.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Fabrikschef Jonas Andersson på telefon 010-888 12 70.
Vi tillämpar ett löpande urval och tjänsten kan därav tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan till Benders - tillsammans bygger vi för framtiden!
Som ett led i vårt systematiska säkerhetsarbete och för att säkerställa en säker arbetsmiljö, drogtestar vi alltid dig som kandidat innan anställningsavtal upprättas. Drogtest sker genom hårtest.
• ---------------------------------------------------------------------------------------
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemanings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Benders Sverige AB
(org.nr 556233-3970) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Benders Sverige, Edsvära Jobbnummer
9725658