Fabriksarbetare
Randstad AB / Processoperatörsjobb / Håbo Visa alla processoperatörsjobb i Håbo
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Håbo
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Är du vår nästa medarbetare? Till en av våra kunder i Bålsta söker vi nu dig som vill arbeta som fabriksarbetare vid en produktionslinje för takpannor.
Rollen passar dig som trivs i en industriell miljö med högt tempo, stora volymer och fysiskt tunga moment. Lockas du av att jobba i team med andra människor och ha ett stort eget ansvar kan detta vara arbetsplatsen för dig! För att trivas som konsult hos oss är du flexibel, ansvarstagande och har en stark vilja att hugga i där det behövs.
Anställningsform: Heltid, visstidsanställning 6 månader med chans till förlängning
Arbetstider: Skift enligt rullande 4x4-schema, kl. 05:40–17:30
Vi erbjuder dig:
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och får tryggheten i en stor arbetsgivare samtidigt som du jobbar och utvecklas ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Varmt välkommen med din ansökan på www.randstad.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
Operativt arbete vid produktionslinjen för takpannor
Materialhantering och transporter av gods med motviktstruck.
Utföra löpande kvalitetskontroller och övervaka produktionsflödet.
Delta i förebyggande renhållning, enklare underhåll och aktivt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Samarbeta nära skiftets kollegor för att säkerställa hög kvalitet och att produktionsmålen nås.Kvalifikationer
För denna roll ser vi att du har:
Giltigt truckkort samt god erfarenhet av att köra motviktstruck.
Minst B-körkort.
Förmåga att tala och läsa svenska obehindrat.
Goda kunskaper i engelska.
Möjlighet att arbeta skift enligt rullande 4x4-schema (kl. 05:40–17:30).
God fysik och trivs med ett aktivt och fysiskt krävande arbete.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av linjeproduktion eller arbete inom tyngre tillverkningsindustri.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/8e412c18-e868-4891-a0e2-5ee228339dca
746 40 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
10007996