Få in en fot i bankvärlden!
Har du kanske precis tagit studenten och är redo att ta nästa steg i karriären? Är du snabb på att lära dig, noggrann och gillar att hjälpa andra? Då kan det vara just dig vi söker! Swedbank letar nu efter nya Lending Officers som kommer vara en viktig länk mellan fastighetsmäklare och banken i samband med bostadsaffärer. I den här rollen får du chansen att arbeta i ett spännande och omväxlande jobb där du får vara med och hjälpa kunder på ett viktigt sätt. Ansök gärna redan idag, vi går igenom ansökningar löpande!Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som junior lånehandläggare kommer du att sitta på Swedbanks moderna huvudkontor i Sundbyberg och jobba tillsammans med ett härligt team av kollegor. För att du ska känna dig trygg i din nya roll får du en gedigen introduktionsutbildning, och under hela din anställning har du alltid en nära handledare som stöttar och hjälper dig framåt.
I rollen som lånehandläggare är du en viktig del i arbetet med fastighetsaffärer. Du kommer att hantera ärenden där kunder fått beviljat nya lån för att köpa bostad, men också ärenden där kunder fått möjlighet att låna mer på sina befintliga bostäder. Du kommer att arbeta med utbetalningar, tillträden och andra kreditrelaterade ärenden som bankens rådgivare skickar till din avdelning. En central del av rollen är att ha löpande kontakt med både rådgivare och fastighetsmäklare.
Vi söker dig som:
En slutförd gymnasieutbildning, gärna inom ekonomi
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete
Men för denna roll väger personlig lämplighet tyngre än tidigare erfarenhet så tveka inte att ansöka om du är intresserad. I denna roll är service, effektivitet och kvalitet ledorden. För att passa i rollen ser vi att du är en person som trivs i det sociala samspelet och som med enkelhet kan uttrycka dig i tal samt skrift. Vidare behöver du vara en strukturerad person som kan arbeta effektivt utan att tappa kvalitén i ditt arbete. Du behöver även vara en ansvarstagande person och tar initiativ för att driva ditt eget arbete framåt!
För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/Observera
att även kreditupplysning kommer tas på kandidater som blir aktuell för anställning.
START: 20 oktober OMFATTNING: Heltid
STAD: Sundbyberg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass
Information om tjänsten
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult under 6 månader med chans till förlängning eller fast anställning inom banken. Arbetet utförs på plats på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg på Landsvägen 40 och den förväntade startdagen är 20 oktober.
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på linnea.grass@pn.se Så ansöker du
