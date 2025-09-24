F5 BigIP tekniker till samhällsviktigt datacenter
2025-09-24
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag som levererar erfarna IT-specialister till ledande organisationer inom offentlig sektor, bank och industri. Vi kombinerar teknisk spets med ett pragmatiskt arbetssätt och sätter långsiktig kvalitet och säkerhet först.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som F5 BigIP-tekniker i ett modernt datacenter hos en av våra kunder inom samhällsviktig verksamhet. Uppdraget omfattar daglig drift, förändringshantering och deltagande i projekt tillsammans med kundens egna team.
Driva och utveckla lastbalansering, publicering och säkerhetsfunktioner på F5 BigIP.
Arbeta i miljö med dubbla i5800-enheter för redundans, inklusive partitioner och HA-design.
Delta i design och implementation av nya tjänster och funktioner.
Genomföra och bidra till säkerhets- och riskanalyser kopplat till plattformen.
Samarbeta nära angränsande teknikområden och koordinera planerade arbeten med kundens personal.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Minst tre års dokumenterad erfarenhet av drift, underhåll och projektarbete inom F5 BigIP i datacentermiljö.
Dokumenterade uppdrag där samarbete med andra teknikområden varit en viktig del.
Möjlighet att på begäran lämna två referenser från liknande uppdrag hos kund med motsvarande storlek och omfattning, utförda under de senaste fem åren.
Dokumenterad generell kunskap i F5 BigIP.
Certifieringsnivå "Certified Technical Specialist": 301 A+B BIG-IP LTM, 302 BIG-IP DNS, 303 BIG-IP ASM och 304 BIG-IP APM.
Meriterande (Bra att ha)
Praktisk erfarenhet av F5 i5800-plattform, partitionering och avancerad redundans.
Erfarenhet av förändringsledning i större datacenter och myndighetsnära miljöer.
Vana att arbeta i projektgrupper med design- och migreringsinitiativ.
Kunskap om automatisering och script för F5 (t.ex. iRules, iControl REST).
Erfarenhet av säkerhetsgranskningar och riskbedömningar kopplade till applikationsleverans.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Märk mejlet med "F5 BigIP tekniker till samhällsviktigt datacenter (13078)".
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: jobb@avaron.se
