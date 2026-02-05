F# utvecklare till Svea Bank

Vi söker nu efter en nyfiken och lösningsfokuserad F# utvecklare som vill vara del av vår unika resa där vi bygger den bästa möjliga företagsbanken. Gillar du att arbeta med lösningar i fokus, driva kvalitativ utveckling och har ett stort intresse för funktionell programmering?
Om tjänsten Vi letar efter en erfaren F# utvecklare, men om du är en senior C# utvecklare eller utvecklare inom funktionell programmering med bredd, så tror vi att du också kan vara en match. Hos oss kommer du tillhöra en engagerad grupp av utvecklare som brinner för funktionell programmering och vi letar efter någon med samma mindset. Du kommer tillhöra ett utvecklingsteam med flera olika kompetenser såsom frontend, backend, test, design och produkt. Systemen vi bygger fokuserar mycket på att optimera automatiserade arbetsflöden, och våra användare är både interna och externa.
Våra team ansvarar för att bygga och underhålla flera avancerade system inom Banking Services, vilka är byggda i F# på Microsoft SQL server. Vi arbetar med eventdrivna system på ett domändrivet sätt. Teamet har en hög autonomitet och en stor frihet kring hur de väljer att lösa problem. Teamet har även en hög grad av involvering från designfasen hela vägen till produktionssättning.
Erfarenheter och kvalifikationer

5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling

Erfarenhet av arbete med F# (eller annat funktionellt språk såsom Haskell, Scala, ML, Elm eller Erlang) eller ett stort intresse av att utvecklas inom F# tillsammans med en stabil grund inom programmering

Mycket god kunskap inom .Net, alternativt grundläggande kunskap om du är en erfaren utvecklare med annan bredd

Relevant högskoleutbildning inom datateknik, systemvetenskap eller motsvarande, alternativt motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet

Mycket god kunskap om SQL

Erfarenhet av eventdriven arkitektur

Kunskper i Fable/Elmish eller React

Svenska & engelska flytande i tal och skrift

Vem är du? Du har en gedigen bakgrund inom utveckling och förmågan att skapa enkel, tydlig och hållbar kod även i komplexa miljöer. Vidare är du en engagerad och coachande lagspelare som trivs med att vara en del av en helhet och motiveras av gemensamma framgångar. Du är kommunikativ och van att samarbeta med flera olika interna kontaktytor, samt tycker om att dela med dig av din kunskap och bidra till andras utveckling inom organisationen.
Du har ett stort intresse för backendutveckling och funktionell programmering, men är också nyfiken på affären och det faktiska värde och syfte som applikationerna skapar. Din vana att ta ansvar för att driva utveckling framåt och din goda genomförandeförmåga matchas med ett lösningsorienterat mindset. Du ser möjligheter snarare än hinder och har en god förmåga att självständigt planera och driva ditt arbete framåt - samtidigt som du uppskattar samarbete, dialog och kunskapsutbyte i teamet.
Om Svea Svea är en finansiell koncern med över 2000 anställda och verksamhet i flertalet europeiska länder. Med mer än 40 års erfarenhet är vi stolta över att erbjuda innovativa och hållbara finansiella lösningar till våra kunder. Svea präglas av en familjär företagskultur där varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens och engagemang. Vår företagskultur betonar gemenskap, handlingskraft, och balans mellan arbete och privatliv. Välkommen att följa med oss på vår spännande resa!
Ansökan Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar att tillsätta tjänsten så snart som möjligt så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Rekryterare Sanna Löfgren på sanna.lofgren@svea.com

Sista dag att ansöka är 2026-08-04
