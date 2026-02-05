F# utvecklare till Svea Bank
Svea Bank AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-02-05
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svea Bank AB i Solna
, Stockholm
, Falun
, Uppvidinge
, Alvesta
eller i hela Sverige
Vi söker nu efter en nyfiken och lösningsfokuserad F# utvecklare som vill vara del av vår unika resa där vi bygger den bästa möjliga företagsbanken. Gillar du att arbeta med lösningar i fokus, driva kvalitativ utveckling och har ett stort intresse för funktionell programmering?
Om tjänsten Vi letar efter en erfaren F# utvecklare, men om du är en senior C# utvecklare eller utvecklare inom funktionell programmering med bredd, så tror vi att du också kan vara en match. Hos oss kommer du tillhöra en engagerad grupp av utvecklare som brinner för funktionell programmering och vi letar efter någon med samma mindset. Du kommer tillhöra ett utvecklingsteam med flera olika kompetenser såsom frontend, backend, test, design och produkt. Systemen vi bygger fokuserar mycket på att optimera automatiserade arbetsflöden, och våra användare är både interna och externa.
Våra team ansvarar för att bygga och underhålla flera avancerade system inom Banking Services, vilka är byggda i F# på Microsoft SQL server. Vi arbetar med eventdrivna system på ett domändrivet sätt. Teamet har en hög autonomitet och en stor frihet kring hur de väljer att lösa problem. Teamet har även en hög grad av involvering från designfasen hela vägen till produktionssättning.
Erfarenheter och kvalifikationer
5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Erfarenhet av arbete med F# (eller annat funktionellt språk såsom Haskell, Scala, ML, Elm eller Erlang) eller ett stort intresse av att utvecklas inom F# tillsammans med en stabil grund inom programmering
Mycket god kunskap inom .Net, alternativt grundläggande kunskap om du är en erfaren utvecklare med annan bredd
Relevant högskoleutbildning inom datateknik, systemvetenskap eller motsvarande, alternativt motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet
Mycket god kunskap om SQL
Erfarenhet av eventdriven arkitektur
Kunskper i Fable/Elmish eller React
Svenska & engelska flytande i tal och skrift
Vem är du? Du har en gedigen bakgrund inom utveckling och förmågan att skapa enkel, tydlig och hållbar kod även i komplexa miljöer. Vidare är du en engagerad och coachande lagspelare som trivs med att vara en del av en helhet och motiveras av gemensamma framgångar. Du är kommunikativ och van att samarbeta med flera olika interna kontaktytor, samt tycker om att dela med dig av din kunskap och bidra till andras utveckling inom organisationen.
Du har ett stort intresse för backendutveckling och funktionell programmering, men är också nyfiken på affären och det faktiska värde och syfte som applikationerna skapar. Din vana att ta ansvar för att driva utveckling framåt och din goda genomförandeförmåga matchas med ett lösningsorienterat mindset. Du ser möjligheter snarare än hinder och har en god förmåga att självständigt planera och driva ditt arbete framåt - samtidigt som du uppskattar samarbete, dialog och kunskapsutbyte i teamet.
Om Svea Svea är en finansiell koncern med över 2000 anställda och verksamhet i flertalet europeiska länder. Med mer än 40 års erfarenhet är vi stolta över att erbjuda innovativa och hållbara finansiella lösningar till våra kunder. Svea präglas av en familjär företagskultur där varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens och engagemang. Vår företagskultur betonar gemenskap, handlingskraft, och balans mellan arbete och privatliv. Välkommen att följa med oss på vår spännande resa!
Ansökan Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar att tillsätta tjänsten så snart som möjligt så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Rekryterare Sanna Löfgren på sanna.lofgren@svea.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7073824-1827649". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Bank AB
(org.nr 556158-7634), https://career.svea.com
Evenemangsgatan 31 A (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Svea Jobbnummer
9726461