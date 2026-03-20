F&B Manager Scandic Triangeln, heltid
2026-03-20
Nu söker vi en F&B Manager till Scandic Triangeln
I våra restauranger, kök och barer sluter våra kollegor upp varje dag för att tillsammans skapa och servera utsökta och hållbara drycker och maträtter. Vi välkomnar gästerna med våra egna unika personligheter - det är så vi skapar genuint personliga upplevelser och minnesvärda möten. För oss själva och för våra gäster.
Hållbarhet är en självklar del av vårt arbete. Hos oss använder vi färska råvaror, kemikaliefria rengöringsmedel och vårt eget kranvatten - allt för ett mer hållbart samhälle.
Vad innebär rollen?
Som F&B Manager har du det övergripande ansvaret för våra restauranger, barer och kök, där du leder verksamheten tillsammans med dina direktrapporterande chefer. Du säkerställer effektiva och hållbara arbetssätt och en tydlig struktur för hela F&B, i linje med hotellets uppdrag som ett eventhotell. Detta inkluderar rutiner, ledarstöd och en välfungerande organisation.
Du arbetar med ett starkt affärsmannaskap, driver lönsamhet, säkerställer god kostnadskontroll och jobbar aktivt med merförsäljning. Du följer relevanta nyckeltal och har god förmåga att optimera bemanning och drift utifrån beläggning och prognoser.
I rollen håller du dig ständigt uppdaterad på marknaden och hittar balansen mellan kortsiktiga vinster och ett långsiktigt hållbart resultat.
Du är en del av hotellets ledningsgrupp och arbetar nära General Manager och Hotel Manager för att driva hotellets strategiska och operativa utveckling framåt. Som ledare är du en synlig, engagerad kraft - både i driften och i helheten - och en viktig kulturbyggare på hotellet. Du växlar enkelt mellan att leda medarbetare och att leda genom dina ledare.
I tjänsten ingår att:
- Arbeta strategiskt och målstyrt med tydliga nyckeltal.
- Skapa och kvalitetssäkra effektiva arbetssätt, standarder och rutiner.
- Leda, coacha och utveckla medarbetare och ledare genom närvaro och tydlighet.
- Rekrytera och attrahera framtidens kollegor.
- Driva en värderingsstyrd servicekultur och hög kvalitet i gästupplevelsen.
- Optimera bemanning och drift utifrån beläggning och prognoser.
- Vara en aktiv del av hotellets långsiktiga arbete i ledningsgruppen.
Rollen rapporterar till General Manager.
För att lyckas och trivas i rollen
Du är en trygg och prestigelös ledare som skapar engagemang, bygger laganda och leder genom närvaro. Du är både lösningsorienterad och strukturerad, och du trivs med att kombinera operativ närvaro med strategiskt arbete. Du arbetar värderingsstyrt och lever våra ledarprinciper: Inspire, Collaborate, Build Trust och Empower.
Du har en god förmåga att planera, skapa ordning och arbeta metodiskt. Du tar initiativ, är nyfiken på utveckling och driver förändring på ett inkluderande och hållbart sätt.
Erfarenhet och kompetens du tar med dig
- Erfarenhet som F&B Manager, gärna från hotell - eller likvärdig ledande roll inom servicebranschen.
- Erfarenhet av att leda andra ledare.
- Kunskap om livsmedelshygien, alkohollagstiftning och arbetsmiljö.
- Erfarenhet av budgetarbete, kostnadskontroll och rapportering.
- Förmåga att arbeta både operativt och strategiskt.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.
- Goda datakunskaper.
Meriterande: Erfarenhet från eventverksamhet eller stora flöden.
Vi erbjuder dig
En tillsvidareanställning på heltid där du blir en nyckelperson på ett av Scandics största hotell. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter inom Scandic.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att söka. Som en del av processen använder vi personlighetstester i urvalet.
Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet.
Varmt välkommen till Scandic!
Ps. På vår hemsida kan du läsa mer om tjänsten, våra förmåner och vår kultur.
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
https://www.scandichotels.se/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
