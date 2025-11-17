F 21 söker Servicechef Mark till Flygunderhållskompani
2025-11-17
SERVICECHEF MARK
Norrbottens flygflottilj söker nu en servicechef för markmateriel till ett av flygunderhållskompanierna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att skapa en övergripande bild av teknisk status och underhållsläge på materiel inom Flygunderhållskompaniet. Du kommer vara ett stöd till kompaniledningen och för den personal som sköter underhåll och tillsyn av kompaniets fordon, maskiner och verktyg. Du ingår i ett arbetslag på cirka 60 personer. Befattningen kan innebära såväl utbildning som arbete på annan ort, både inom och utom landet. Datorn är till stor hjälp i din dagliga tjänst där du med olika system kan följa status på materielen.
Om enheten:
3. Flygunderhållsenheten är den enhet som sköter förebyggande och avhjälpande underhåll på våra Gripenflygplan, samt all den underhållsutrustning som hör till flygplanen. Enheten tillsammans med kompanierna sköter även den dagliga driften av flygsystemet med klargöring och beredskapshållning. Våra uppgifter är främst riktade nationellt men även internationella uppdrag kan förekomma.
3. Flygunderhållsenheten består av en enhetsledning, 31:a och 32:a Flygunderhållskompaniet samt flygverkstan Luleå. Varje flygunderhållskompani indelas i en kompaniledning samt tre plutoner.
Kvalifikationer:
Specialistofficersutbildning alternativt jämförbar civil teknisk utbildning.
Körkort klass B
Meriterande:
Utbildning och erfarenhet inom logistik.
Erfarenhet av datorsystem PRIO, FENIX och LIFT.
Körkort B/BE, C/CE, hjullastare, motorredskap.
Du är noggrann och prestigelös vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att tappa fokus. Du är van att både arbeta självständigt och som en dela av ett team. Du hanterar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift samt har god datorvana. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt ansökningsbrev.
I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med provanställning sex månader.
Befattningsnivå: Militär, SO 7 alternativt Civil anställning.
Arbetsort: Luleå.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Schemalagd arbetstid. Vid vissa situationer kan arbetet komma att utföras under dygnets alla timmar och
under fältmässiga förhållanden.
Individuell lönesättning tillämpas.
Fysiska tester genomförs återkommande.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Peder Salander, Ställföreträdande chef 32 Flygunderhållskompani.
Fackliga organisationer:
OFR-S, SEKO, SACO och OFR-O
Samtliga nås genom Försvarsmaktens telefonväxel, 0920-23 40 00.
Välkommen med din ansökan!
Sista datum för ansökan: 2025-12-31.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
