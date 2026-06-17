Extruderoperatör till Lamiflex
Uniflex AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Nyköping Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Nyköping
2026-06-17
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Om tjänsten Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och laganda står i fokus? Lamiflex söker nu en engagerad och ansvarstagande operatör till vår extruderingsverksamhet i Nyköping.
Som operatör inom extrudering ansvarar du för att driva och övervaka extruderprocessen enligt fastställda instruktioner. Du säkerställer att produktionen håller rätt kvalitet, effektivitet och säkerhetsnivå samtidigt som du bidrar till en välfungerande och ordnad arbetsplats.
Tjänsten innebär arbete på 2-skift eller 3-skift.
Arbetsuppgifter I rollen kommer du bland annat att:
Starta och stoppa extruderutrustning enligt instruktioner.
Övervaka processparametrar och säkerställa att produktionstakten upprätthålls.
Justera maskininställningar för att optimera produktionen.
Hantera och säkerställa korrekt användning av material samt minimera spill.
Utföra kvalitetskontroller och säkerställa att produkter uppfyller uppställda krav.
Stoppa produktionen och agera vid kvalitetsavvikelser eller säkerhetsrisker.
Genomföra omställningar mellan olika produkter och produktionsserier.
Utföra rengöring, enklare underhåll och skötsel av utrustning.
Bidra till god ordning och reda på arbetsplatsen.
Vem är du? Du har befogenhet att:
Justera maskinparametrar inom givna ramar.
Stoppa produktionen vid risk för personskada, kvalitetsbrister eller produktionsstörningar.
Vidta nödvändiga åtgärder vid avvikelser och störningar.
Eskalera problem till ansvarig chef eller teknisk funktion när så krävs.
Har erfarenhet av industriell produktion.
Har kunskap om plastmaterial och tillverkningsprocesser.
Har god teknisk förståelse och intresse för processutrustning.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av extrudering.
Erfarenhet av skiftarbete inom tillverkande industri.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Säkerhetsmedveten och kvalitetsorienterad.
Noggrann och ansvarstagande.
Lösningsorienterad och stresstålig.
En lagspelare med god samarbetsförmåga.
Självständig och initiativtagande.
Om företaget Lamiflex är ett globalt företag med huvudkontor i Nyköping och har sedan 1992 utvecklat innovativa förpacknings- och skyddslösningar för tung industri. Företaget är idag en världsledande leverantör av transportförpackningar och automatiserade förpackningslösningar, främst till stål-, aluminium- och kabelindustrin.
Genom att kombinera materialutveckling, produktionsteknik och hållbara lösningar hjälper Lamiflex kunder över hela världen att skydda sina produkter under transport och lagring. Koncernen har verksamhet i flera länder och fortsätter att växa med fokus på kvalitet, innovation och långsiktigt hållbara lösningar.
På anläggningen i Nyköping utvecklar och producerar vi produkter som används av några av världens ledande industriföretag. Här blir du en del av en internationell verksamhet med korta beslutsvägar, hög teknisk kompetens och ett starkt fokus på säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930845-2057962". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKOPING Jobbnummer
9968403